El Salvador. L'ex presidente Cristiani accusato del massacro di sacerdoti gesuiti nel 1989

Coordinò ed autorizzò l'esecuzione di sei sacerdoti e di due donne

L'ex presidente di El Salvador, Alfredo Cristiani, è stato accusato dalla Procura generale della Repubblica di aver partecipato alla riunione dove fu pianificata ed autorizzata l'esecuzione di sei sacerdoti della congregazione Gesuita, classificati come oppositori politici del regime dittatoriale. Il massacro ebbe luogo nell'Università Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), il 16 novembre del 1989. La violenta operazione fu realizzata dal Battaglione Atlácatl, un corpo d’élite responsabile di numerosi atti di terrorismo di Stato. Sul posto, oltre ai religiosi, furono assassinate due donne, madre e figlia.

In un contesto di estrema repressione contro le bande del crimine organizzato – dove sono numerose le denunce per violazione dei diritti umani -, il governo di El Salvador, tramite la Procura generale della Repubblica, ha annunciato la denuncia formale contro l'ex presidente Alfredo Félix Cristiani Burkard, per i crimini commessi contro i religiosi. I capi d’accusa sono omicidio, atti di terrorismo e cospirazione per commettere atti di terrorismo.

Cristiani occupò la Presidenza nel periodo compreso tra il 1989 e il 1994, periodo in cui il paese attraversava una crisi politica e sociale estrema, segnata dal terrorismo di Stato, che cercava di giustificarsi nella repressione contro la guerriglia guidata dal Frente Farabundo Martí per la Liberazione Nazionale (FMLN).



Martiri per la pace

Il 16 novembre del 1989, uno squadrone del Battaglione Atlácalt, fortemente armato, fece irruzione nelle installazioni dell'UCA che, secondo le versioni del regime, era diventato un “rifugio per terroristi”, dove si professava la dottrina marxista-leninista. Con un'azione rapida e decisa, i militari ridussero i religiosi e li portarono nel cortile centrale, dove li fecero sdraiare a terra per poi fucilarli con raffiche di mitraglia. Poi uccisero anche le due donne.

È importante considerare che l'UCA, fondata nel settembre del 1965, fu la prima università privata di El Salvador, e in quegli anni aveva una forte impronta conservatrice che, cercava di contrastare il discorso progressista e latino-americano dell'università statale. L’espansione della Teologia della Liberazione, che aveva Monsignor Arnulfo Romero - assassinato mentre celebrava messa nel 1980 - come uno dei suoi principali riferimenti, toccò profondamente la curia salvadoregna, e finì inevitabilmente per infiltrarsi nell'ambiente universitario.

Il sacerdote spagnolo Ignacio Ellacuría, di formazione umanista, si stabilì permanentemente a El Salvador a metà del 1967, e da allora partecipò attivamente alla vita politica del paese, motivo per il quale dovette andare in esilio in più occasioni. A metà degli anni ‘80, intervenne come mediatore tra il regime governativo e il FMLN, in più occasioni, per contenere diversi episodi di violenza politica. Da allora espresse pubblicamente la necessità di lavorare ad un processo di pace che permettesse una reale convivenza democratica. Allo stesso tempo, la sua costante attività a livello internazionale di denuncia delle innumerevoli violazioni dei diritti umani, in virtù di un piano di sottomissione regionale, gli costò l'inimicizia di certi gruppi dell'economia e del potere. Ellacuría era il rettore dell'UCA, e quella notte era il principale obiettivo. Ma non l'unico.

Quella notte, i sacerdoti Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amado López e Juan Ramón Romero, tutti spagnoli e gesuiti, furono fucilati insieme a Ellacuría. Lo stesso destino toccò al sacerdote salvadoregno Joaquín López. Elba Ramos, lavorava da diversi anni come cuoca all'università, e alloggiava con sua figlia, Celina, che aveva 16 anni, in una stanza all'interno della proprietà. Gli assassini non ebbero compassione, non vollero lasciare testimoni e vigliaccamente le uccisero.



Il primo atto di giustizia fu effimero

Nel 1991, di fronte all'imponente pressione internazionale, il governo di Cristiani, condannò rapidamente nove militari, e prima di arrivare a identificare i mandanti coinvolti, chiuse il caso. Una volta placata la pressione mediatica, tutti i condannati furono rilasciati nell’ambito della Legge di Amnistia del 1993, perpetuando non solo l'impunità dei militari, ma anche quella degli alti comandi civili che ordinarono questi e tanti altri crimini. Si calcola che durante i 12 anni di tensione politica, da alcuni considerata una “guerra civile”, ci furono 75 mila omicidi e oltre 15 mila scomparsi.

Nel 2016, la Legge di Amnistia fu annullata e, su richiesta dell'UCA, la causa fu riaperta. Parallelamente, la giustizia spagnola - esercitando il principio di giustizia universale -, aprì un’indagine nel 2008 che si concluse nel 2011 portando alla condanna di 16 militari. Questo processo coinvolse anche l'allora viceministro per la Sicurezza Pubblica, colonello Inocente Montano, condannato ad oltre 133 anni di carcere nel 2021.



Latitante

L'ex presidente Cristiani è latitante da febbraio dell'anno scorso. È coinvolto in un’indagine per arricchimento illecito, riciclaggio di denaro e corruzione, nell’ambito della cosiddetta “guerra contro la corruzione”, annunciata dall'attuale presidente Nayib Bukele. Nell'ultima settimana la Procura Generale ha reso noti i risultati di una serie di perquisizioni contro una decina di proprietà legate all'ex presidente, dove sono stati sequestrati beni per un importo superiore ai 10 milioni di dollari.



Foto: Wikipedia