Ufficiale in congedo rivela: ''Taiwan ha un missile che può raggiungere Pechino'' 

Taiwan ha sviluppato un missile da crociera supersonico da attacco terrestre in grado di raggiungere la capitale della Cina, Pechino. Lo scrive in un memoriale il contrammiraglio in congedo Kung Chia-Cheng, ex presidente dell'Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan (Ncsist), l'unità di ricerca e sviluppo delle forze armate. Il proiettile è stato sviluppato nell'ambito del progetto Yun Feng, con nome in codice W-99. Ha una gittata di mille chilometri e "una eccellente capacità di penetrazione" verticale del bersaglio, secondo Kung. La sua velocità lo rende scarsamente intercettabile e sembra che sia stato messo a punto in concomitanza con proiettili simili fabbricati in Russia e Stati Uniti. L'esistenza di un missile di tale portata è stata confermata anche dal presidente del Consiglio legislativo, You Si-kun, in un discorso pronunciato a giugno in occasione del forum Taiwanus.net.

"Taiwan non invaderà la Cina, ma quest'ultima dovrebbe prendere in considerazione la capacità di Taipei di sferrare un attacco contro Pechino prima di lanciare un'offensiva", ha detto You, rivelando che un proiettile simile è entrato ufficialmente nella produzione di massa. Il ministero della Difesa taiwanese si è rifiutato di commentare i contenuti del memoriale di Kung, che per l'Ncsist rappresenta piuttosto "l'opinione personale" di un singolo individuo. Kung è stato capo dell'istituto dal 2003 al 2007, periodo in cui sono stati messi a punto alcuni dei migliori missili a lungo raggio in dotazione alle forze armate, tra cui Hsiung Feng II e III. Oltre a sviluppare armi per uso domestico, il centro cura la cooperazione internazionale e lo scambio di informazioni tecnologiche.



