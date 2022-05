Madri di Plaza de Mayo, l'omaggio ipocrita della presidenza Argentina

Alberto, i figli e figlie delle Madri di Plaza de Mayo sono morti resistendo al FMI

Il 30 aprile, la Presidenza della Repubblica Argentina, nella persona dell’ormai non più tiepido Alberto Fernández, affiancato dai principali referenti del “Frente de Todos”, hanno lanciato una serie di “toccanti video”, come li ha definiti la stampa filogovernativa, in commemorazione della ‘marcia (o ronda come dicono le Madres) del giovedì delle Madri di Plaza de Mayo. Questo movimento iconico, è come una cerimonia ed allo stesso tempo un’assemblea di resistenza ad un modello politico, che è stato e che è tuttora un modello di tipo repressivo.

“Il 30 aprile 1977, un gruppo di donne iniziò a riunirsi in Plaza de Mayo. Di fronte alla dittatura più atroce della nostra storia, ebbero il coraggio di alzare per la prima volta la voce con la speranza di sapere dove erano stati portati i loro figli e nipoti. Sapere se stavano bene, se un giorno li avrebbero più rivisti. Era un sabato. Poi iniziarono a riunirsi ogni giovedì. E così, l’eco della loro instancabile lotta iniziata un giorno come oggi in una piazza, si sentì sempre più forte. Superando confini e generazioni. Guardarono il terrore dritto negli occhi dicendo ‘basta’, gettando le basi per una società più giusta. Misero sul tavolo la memoria, la verità e la giustizia, che oggi è presente in ogni marcia, in ogni scuola, in ogni famiglia. Ci hanno trasformato in un paese punto di riferimento per i Diritti umani. Una nazione unita al grido di ‘Nunca más’. È da 45 anni che loro sono il nostro faro in difesa di ciò che è giusto e nella certezza che, in Argentina, una cosa del genere non accada mai più. Con questo messaggio rivolgo ad ognuna di loro la mia sincera riconoscenza, il mio più fraterno abbraccio e la mia eterna gratitudine come argentino”, ha detto il presidente che commenta dall’esterno le immagini del video.

Le Madri non sono madri di figli e figlie. Le Madri sono principalmente madri di militanti politici che lottavano soprattutto contro un modello politico, economico e sociale basato nell’accumulo di capitali, nell'esaltazione dell'individualità e nella negazione etnica e demografica. Una lotta che resisteva specialmente, e soprattutto, al Fondo Monetario Internazionale (FMI).

Le Madri non reclamano i corpi. Le Madri hanno continuano a rivendicare la lotta di coloro che il sistema non è riuscito a far tacere. Le Madri hanno continuato a gridare per gli operai detenuti e desaparecidos della Ford e della Mercedes Benz, imprese che continuarono ad operare in Argentina ininterrottamente, senza subire alcuna sanzione da parte dell’attuale presidenza o dalle precedenti. Le Madri hanno continuato a gridare per gli operai detenuti o desaparecidos dell’impresa Ledesma ed altre imprese feudali che hanno continuato a riprodurre un modello di produzione basato nello sfruttamento della terra e nello sfruttamento lavorativo e dell’infanzia.

Le Madri hanno continuato a gridare per coloro che denunciavano la consegna del paese al sistema finanziario internazionale, guidato da Martínez de Hoz, che ha messo al sicuro e consolidato le fortune dei principali gruppi economici, come quello di Macri, di Rocca, con i quali la “Sua” argentina, caro presidente, continua a negoziare, mentre discutono questioni di etichetta attraverso le reti sociali.

Dal gabinetto, Juan Manzur, Santiago Cafiero e il ministro della giustizia Martín Soria ed altri si sono espressi più o meno sulla stessa linea sulla dittatura repressiva negando la dittatura imprenditoriale.

“A distanza di 45 anni dalla prima ‘ronda’ delle Madri di Plaza de Mayo per il sequestro e sparizione dei loro figli, rendiamo onore a queste donne divenute una realtà esempio di lotta, resistenza e rivendicazione collettiva per la ricerca di verità e giustizia”, ha scritto sul suo account Twitter, il segretario per i Diritti umani, Horacio Pietragalla Corti, allegando un video che inizia con alcune parole di Norita Cortiñas e che prosegue con audio “tagliati” di altre Madri. Forse, il ministro vorrà dare la stessa diffusione “ufficiale” ad altri richiami che fa Norita, come quello dell'opposizione contro il piano nucleare argentino che non solo mette a rischio i Diritti umani, bensì i diritti esistenziali.

Alberto lei ha “la certezza che in Argentina mai più accadrà una cosa del genere”.

No Alberto, no. I crimini della dittatura continuano. Ed oggi, lei ed il suo governo li state ripetendo. Lei ed il suo governo vi siete resi complici del sistema finanziario internazionale colonialista ed antilatinoamericano che sottomette la nostra regione da decenni. Oggi lei ed il suo governo avete nuovamente legittimato l'impunità e l'avidità del sistema imprenditoriale colonialista. Oggi, Mauricio Macri torna a rilanciare la sua piattaforma politica perché lei ha scelto di essere fedele al sistema di potere. Non corrisponde alle Madri, già stanche a causa dell’età, “mettere sul tavolo la memoria, la verità e la giustizia”, questa è facoltà e competenza dello Stato. Spetta allo Stato che lei rappresenta assicurare le garanzie costituzionali e lo Stato di diritto. Se pensiamo che a tutt’oggi la raccolta della canna da zucchero continua ad essere di stampo schiavista ed i potenti continuano a restare impuniti.

Applaudire la storia non significhi coprire le grida del presente.



Foto di copertina: lacapital.com.ar