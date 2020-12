Trelew, il Massacro che non dimentichiamo

Il 22 dicembre la Corte Suprema, dopo sei anni, ha deciso di riassegnare la causa per il massacro di Trelew alla Corte di Cassazione, ritenendo che il ricorso utilizzato per confermare le sentenze fosse stato concesso ingiustamente. La decisione firmata dai giudici Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti e Carlos Rosenkrantz lascia in sospeso la sentenza contro i responsabili del massacro di Trelew del tribunale di Comodoro Rivadavia del 2012, confermata poi in Cassazione nel 2014.

Quando si parla in Argentina "di voltare pagina" sono molti i meccanismi a disposizione dello Stato, messi in campo a favore dell'impunità dei crimini di lesa umanità. Dietro la presunta intenzione di guardare avanti e far fluire quei meccanismi che permettono il divenire della storia, si nasconde l'intenzione alquanto perversa che la stessa si sciolga come la sabbia quando viene trascinata sulla riva del mare. In questo caso l'onda viene dal potere giudiziario e trascina a terra il lavoro prodotto negli ultimi 8 anni, provocando una retrocessione deplorevole. Si corre il rischio di veder sfumare il valore simbolico e concreto di una sentenza attraverso un’argomentazione giuridica, discutibile, di natura tecnica.

Il massacro di 19 giovani ventenni (militanti che sognavano un mondo sicuramente diverso da quello che abbiamo oggi) è ancora lì come un buco nella memoria, da quasi 50 anni, che attende di essere illuminato con la verità. A questo fine è necessario approdare ad una sentenza storica che sancisca che i crimini commessi sono di lesa umanità.



La fuga

Il 15 agosto del 1972 un gruppo di giovani militanti iniziò a sequestrare una per una le guardie dei distinti padiglioni e in 15 minuti riuscirono ad avere il controllo totale della prigione di Rawson (1). L'idea era far evadere un totale di 116 militanti tramite un aereo BAC-111 dall'aeroporto di Trelew, facendo scalo a Buenos Aires, e arrivando a Cuba, dove avrebbero chiesto asilo politico. Al comando dell'operazione c’era un comando unificato di diverse organizzazioni con Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna (ERP), Roberto Quieto, Marcos Osatinsky (FAR) e Fernando Vaca Narvaja (M).

Questo primo gruppo arriva in auto dalla prigione all'aeroporto, quasi in contemporanea con l'arrivo dell'aereo che avevano pianificato di sequestrare. Ma un secondo gruppo di 19 militanti, che doveva seguirli, arriva tardi a causa ad un errore di interpretazione di quanto stava accadendo all’interno del carcere, confondendo il gruppo che coordinava la logistica dell’evasione. Quando arrivano all’aeroporto e si rendono conto che era impossibile uscire da lì, decidono di provare a negoziare e occupano l'aeroporto con le persone del posto come garanzia. Dopo aver chiesto la presenza di giornalisti e di un giudice federale per concludere la negoziazione, convocano una conferenza stampa che viene trasmessa in tutto il paese. Quasi a mezzanotte, i 19 militanti accettano di arrendersi e vengono scortati in un autobus da mezzi militari fino alla base della marina Almirante Zar (BAAZ), dove qualche giorno dopo sarebbero stati massacrati.



Il massacro

I prigionieri furono dislocati all’interno della base in 8 celle disposte ai due lati di un unico corridoio, utilizzate dalla marina come celle di castigo per i loro stessi membri. Nel frattempo il governo aveva già decretato lo stato di emergenza nelle città di Rawson, Trelew, Puerto Madryn, mentre nella prigione c’erano ancora altri detenuti ammutinati.

Con il passare dei giorni il trattamento fu sempre più duro, l'ambiente era diventato più teso e cominciarono a servire il cibo separatamente con la pistola puntata. Sabato 19 fecero una prima simulazione di fucilazione. Aumentavano le minacce fino al giorno 22 agosto quando, alle 3 del mattino, i marinai fecero uscire da ogni cella i prigionieri disponendoli su ogni porta guardando il pavimento. Lì iniziarono a fucilarli a bruciapelo "Mariano Pujadas, Humberto Suárez e José Mena, che erano nella prima cella, caddero subito. Jorge Ulla iniziò a correre e cercò di lanciarsi sopra un marinaio. Nella porta della sua cella, Clarisa Lea Place e Susana Lesgart caddero a terra morte. Anche Ana María Villarreal de Santucho cadde a terra faccia in giù, in mezzo al corridoio.











María Angélica Sabelli cadde morta accanto ad uno di quelli che sarebbero sopravvissuti al massacro, Maria Antonia Berger. I colpi di grazia si continuavano a sentire, all’avanzare dei marines lungo il corridoio. Ricardo Haidar e Alfredo Kohon si fermarono e il tenente Bravo, insieme a un ufficiale, sparano un colpo contro Haidar con una 45 colpendolo in mezzo al petto e un altro a Kohon. Nella cella di Alberto Camps e Mario Delfino si sentono due spari. Delfino cadde morto e Camps con una pallottola nel ventre cercò di rimanere il più immobile possibile. Haidar e Camps sarebbero gli altri due dei 19 che riuscirono a sopravvivere. Arrivano alla cella di María Antonia Berges che aveva già perso molto sangue. L'ufficiale punta al volto con una pistola e spara, la pallottola gli entrò dal mento buttandola all’indietro, ciononostante la giovane rimase ancora cosciente”. (2)

Sette dei 19 corpi crivellati furono portati agonizzanti in infermeria, di tutti loro solo 3 riuscirono a sopravvivere. I media ufficiali vollero far passare l'idea che era stato Pujadas a dare inizio al conflitto prendendo un’arma ed attaccando i marines, ma quella versione risultò poco credibile. Il giorno dopo i sopravvissuti, dai loro letti dell’ospedale navale di Bahía Blanca, iniziarono a raccontare la verità della storia.

Un anno dopo i tre recuperarono la libertà e continuarono la loro militanza nelle organizzazioni di appartenenza. Nel 1977 Camps cadde nella retata tesa da un grupo de tareas (militari in borghese) che cercava di prendersi la sua casa. Maria Berger fu sequestrata nel 1979 e il suo corpo fu esibito come un trofeo all'ESMA. Haidar scomparve nel 1982 in Brasile per mano di militari argentini e da allora non si è mai saputo dove si trovasse.



Il processo

Nel 2012 fu avviato il processo dove furono condannati all’ergastolo Carlos Amadeo Marandino, Luis Emilio Sosa ed Emilio Jorge Del Real.

Nel 2014 la Corte di Cassazione Penale si è pronunciata all'unanimità, ritenendo i fatti accaduti crimini contro l’umanità, confermando le tre condanne precedenti ed annullando le assoluzioni di altre due persone implicate, Jorge Bautista e Norberto Paccagnini.

Recentemente, a dicembre 2020, dopo sei anni, come abbiamo già detto, la Corte Suprema ha annullato la sentenza e senza neanche pronunciarsi sulla questione di fondo, cioè, se i crimini commessi nel ‘72, prima del colpo di Stato del ‘76, siano da considerarsi di lesa umanità.

Dei 5 imputati, 4 sono già deceduti nel corso di questo processo: Sosa e Del Real nel 2016, Bautista nel 2018 e Paccagnini nel 2019. Oltre a Marandino, l'altro fuciliere ancora in vita è Roberto Bravo, ma prima di poterlo imputare è necessario che sia estradato dalla sua lussuosa vita di milionario negli USA.

Non si può "voltare pagina", come politica di Stato, servendosi di una procedura burocratica firmata per decreto, per soddisfare l'ansia di un settore dell'elettorato che "vuole altro". Per farlo è necessario invece, una ricostruzione minuziosa del passato, necessaria perché permette a sua volta la trasformazione del presente. Lo rende meno impunito ed un po' più "vivibile", soprattutto perché rivela la traccia temporanea lasciata da quegli stessi topi, ancora oggi sempre in agguato, rimasti nascoste nei labirinti del potere. Perché quella patria che i fucilieri difendevano dagli "estremisti guerriglieri" non è altro che il nostro impossibile presente in cui viviamo legati mani e piedi. Solo che ora sembrerebbe che ad aspettare il colpo di grazia non è un gruppo di giovani, bensì la società intera.

Il massacro di Trelew è uno dei punti nevralgici della storia argentina, perché in quella prigione, come in una specie di prova generale all’interno di quello spazio confinato, conversero elementi storici e personalità che configurarono una metafora della ricerca di una liberazione, che è ancora in sospeso. E che dopo si sarebbe proiettato nel periodo dell'atroce dittatura per tracciare le storie di maggiore dignità, altruismo e impegno che abbiamo vissuto, in contrasto alla vergogna di cui ancora come popolo non riusciamo a sbarazzarci.

Mai più significa mai più!!



Riferimenti:



1 - scielo.conicyt.cl



2 - infobae.com





Foto di copertina: www.laimposible.com.arg



Foto 2: www.cels.org.ar