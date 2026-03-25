Il generale israeliano Winter in Italia, l'esposto alla Procura di Roma: ''Arrestatelo''

Attacchi contro civili e uso massiccio della forza. La Hind Rajab: “Offensiva indiscriminata su aree densamente popolate”



Il possibile arrivo in Italia del generale israeliano Ofer Winter potrebbe diventare presto il prossimo caso politico e giudiziario. Tutto ha avuto inizio con un esposto alla procura di Roma da parte della Hind Rajab Foundation, organizzazione che da anni promuove azioni legali contro i responsabili di crimini internazionali legati al conflitto israelo-palestinese. Ma questa volta, il bersaglio è un nome di primo piano dell’apparato militare israeliano.

Secondo la denuncia, Winter - ex comandante della Brigata Givati - sarebbe infatti responsabile di crimini di guerra commessi durante l’operazione “Margine Protettivo” del 2014 nella Striscia di Gaza, e più recentemente di incitamento al genocidio in relazione alla guerra in corso. Tutto sarebbe stato messo all’interno di un dossier opportunamente allegato alla denuncia.

Un passaggio chiave che dimostrerebbe quanto avvenuto sarebbe quello del 1° agosto 2014 a Rafah, durante il cosiddetto “Black Friday”. In seguito alla cattura di un soldato israeliano, fu attivata la Direttiva Hannibal. Si tratta di una procedura che prevede l’uso massiccio della forza per impedire il trasferimento di ostaggi. Secondo quanto sostenuto dalla Fondazione, la risposta guidata da Winter si tradusse in un’offensiva indiscriminata su un’area densamente popolata, con l’uso di artiglieria, attacchi aerei, droni e carri armati che avrebbero colpito zone urbane e civili in fuga, provocando fino a 200 morti in pochissimi giorni. Tra questi attacchi, anche quelli che avrebbero colpito l’ospedale Abu Youssef Al-Najjar, una moschea e una scuola dell’Unrwa, oltre al coinvolgimento di ambulanze e personale medico, ostacolati durante i soccorsi ai feriti.

Sempre secondo la denuncia presentata dalla fondazione, dal 2025 Winter avrebbe più volte sostenuto la necessità di distruggere Gaza, arrivando a legittimare pratiche come la deportazione forzata, l’assedio e la privazione di risorse essenziali per la popolazione civile.

Dichiarazioni che il generale dell’esercito israeliano avrebbe diffuso attraverso i canali social, tramite una retorica che, tra le altre cose, avrebbe persino cancellato la distinzione tra civili e combattenti, aggiungendo invece il rifiuto esplicito del diritto internazionale come parametro nelle operazioni militari.

Il generale israeliano Winter sarebbe atteso in Italia nei prossimi giorni, nell’ambito di un viaggio che include anche la partecipazione a eventi pubblici. Il suo nome compare infatti tra gli ospiti di un’iniziativa organizzata da un tour operator israeliano in Campania, a Capaccio Paestum.

Ed è proprio questa presenza annunciata a far scattare la richiesta alla magistratura italiana: intervenire prima che il caso diventi solo un episodio mediatico e basta.

Anche numerose altre organizzazioni, tra cui movimenti pro-palestinesi e reti accademiche, hanno lanciato appelli alle istituzioni italiane, chiedendo un intervento concreto. Una denuncia, quella della Hind Rajab Foundation, che non andrebbe sottovalutata. Infatti, secondo alcuni giuristi, il rischio è che Paesi con strumenti normativi meno strutturati o meno utilizzati finiscano per diventare luoghi di transito “sicuri” per figure controverse a livello internazionale.

Infatti, ci sarebbero già diversi precedenti: uno di questi rimane sicuramente quello di Benjamin Netanyahu e del volo di Stato “Wings of Zion”, con a bordo, appunto, il primo ministro israeliano, che ha seguito una rotta insolita verso New York, allungando il tragitto di oltre 600 chilometri. Dopo aver sorvolato Grecia e Italia, l’aereo ha evitato Francia e Spagna, deviando sul mare fino allo Stretto di Gibilterra. Una scelta diversa che non è passata inosservata, ma che è stata collegata al mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità.

Se nel caso del volo di Stato di Netanyahu la prudenza si è tradotta in una deviazione di rotta, nel caso del generale Winter il nodo si sposta a terra, dentro i confini italiani. In entrambi i casi, però, il punto resta lo stesso: la percezione - fondata o meno - di quanto un Paese sia disposto ad applicare davvero gli strumenti del diritto internazionale.



Foto © U.S. Secretary of Defense



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