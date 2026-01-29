Orologio dell'Apocalisse a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare, il punto più vicino si sempre

Il Bollettino degli Scienziati Atomici ha reso noto questo martedì che le lancette del cosiddetto Orologio dell’Apocalisse si trovano ora a soli 85 secondi dalla mezzanotte, simbolo dell’annientamento globale. Alexandra Bell, presidente e direttrice esecutiva del Bollettino, ha dichiarato che questo aggiornamento rappresenta “l’ora più vicina alla mezzanotte che il mondo abbia mai raggiunto”. Nella precedente edizione l’orologio era posizionato a 89 secondi.

Il Consiglio scientifico e per la sicurezza del Bollettino ha concluso che “l’umanità non ha fatto progressi sufficienti per quanto riguarda il rischio esistenziale che minaccia tutti noi”. Per questo motivo, ha precisato Bell, “abbiamo spostato in avanti l’orologio”. Bell ha inoltre sottolineato che il pericolo rappresentato dalle armi nucleari, dal cambiamento climatico e dalle tecnologie dirompenti “è in costante aumento”, avvertendo che “il tempo per fermare la distruzione del mondo sta per scadere”. Daniel Holz, presidente del Consiglio di Scienza e Sicurezza del Bollettino, ha espresso preoccupazione per le minacce legate all’integrazione non regolamentata dell’intelligenza artificiale nei sistemi militari, per il suo possibile uso improprio nella creazione di minacce biologiche e per la diffusione globale della disinformazione.

L’Orologio dell’Apocalisse è stato ideato nel 1947 da un gruppo di fisici dell’Università di Chicago (Stati Uniti). Sulla copertina del Bollettino degli Scienziati Atomici apparve per la prima volta l’immagine di un orologio concepito come indicatore della vulnerabilità globale, inizialmente legata alla proliferazione nucleare e successivamente anche al riscaldamento globale. Alla sua prima pubblicazione, le lancette indicavano sette minuti alla mezzanotte. Nel 1953, in seguito ai test termonucleari condotti da Stati Uniti e Unione Sovietica, l’orologio segnò le 23:58, una posizione raggiunta nuovamente nel 2018 e nel 2019. L’anno di minore allarme fu il 1991, quando le lancette si trovavano a 17 minuti dalla mezzanotte. La decisione sul posizionamento delle lancette viene presa dal Consiglio del Bollettino degli Scienziati Atomici in collaborazione con esperti invitati, tra i quali figurano diversi premi Nobel.

