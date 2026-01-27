Messico, sparatoria durante una partita di calcio: 11 morti e diversi feriti

Estorsioni e controllo del territorio tra due cartelli sarebbero il movente della carneficina durante un match amatoriale

Sembra non voler terminare la violenza dovuta alla criminalità organizzata presente in Messico. L’ultimo drammatico episodio è avvenuto domenica scorsa, durante una partita di calcio a Salamanca tra le due squadre Biodent di Loma de Flores e San José de Marañón di Irapuato. A fine partita, intorno alle 17.30 del pomeriggio, diversi uomini armati hanno iniziato a sparare sulla folla, provocando undici morti e diversi feriti.

Già diverse ore prima vi sarebbero stati segnali inquietanti; avvisaglie che avrebbero anticipato quanto successo allo stadio. Sabato 24 gennaio, appena ventiquattr’ore prima dell’attacco al campo da calcio, in diverse comunità del municipio sono stati uccisi cinque uomini, un altro è stato sequestrato e, in serata, quattro sacchi con resti umani sono stati abbandonati a San Antonio de Flores, una delle piccole località che fanno parte del municipio di Salamanca.

Oltretutto, la tensione era altissima già nelle settimane precedenti, soprattutto negli ambienti sportivi locali. All’inizio di gennaio - ha fatto sapere il quotidiano latinoamericano Infobae - numerose leghe di calcio amatoriale di Salamanca avevano già sospeso i tornei dopo una serie di minacce ed estorsioni: quelle che in Messico si chiamano “derecho de piso”. Gli organizzatori avevano ricevuto richieste fino a 50 mila pesos al mese - più di duemila euro, una cifra importante considerando la precarietà dell’economia locale messicana - per poter continuare a giocare e, in alcuni casi, le intimidazioni si erano trasformate in vere e proprie sparatorie. Addirittura, senza una protezione stabile da parte della polizia, molte comunità si sono viste costrette a chiudere i campi di calcio. Motivo per il quale, durante la partita di domenica scorsa a Salamanca, era stata ingaggiata anche una società di sicurezza privata.

Tornando all’attacco al campo di calcio che ha provocato undici vittime, stando alle ricostruzioni, diversi uomini armati di armi d’assalto sono scesi da tre furgoni appena entrati nell’area di parcheggio dello stadio e, senza pronunciare nemmeno una parola, hanno iniziato a sparare ad altezza d’uomo contro la folla, senza fare distinzioni tra uomini, donne e bambini. In pochi secondi il campo si è trasformato in una vera e propria scena di terrore. I primi a cadere - sempre secondo le ricostruzioni - sono stati alcuni uomini della sicurezza privata. Poi i colpi hanno raggiunto anche giocatori e spettatori. Al termine della sparatoria sono stati rinvenuti oltre cento bossoli, successivamente recuperati dagli investigatori.

Dieci persone sono morte sul posto, mentre un’undicesima ha perso la vita in ospedale. Dei diversi feriti, almeno sei sono stati ricoverati in condizioni molto gravi. La Procura generale dello Stato di Guanajuato ha parlato immediatamente di fatti “riprovevoli” e ha annunciato un’indagine di tipo prioritario, mentre subito dopo l’eccidio sono stati attivati anche la Guardia Nazionale e l’esercito messicano. Ad ogni modo, poche ore dopo la carneficina ha iniziato a prendere forma l’ipotesi del movente. Secondo fonti federali e della stessa Procura, l’attacco sarebbe il risultato diretto della guerra tra il Cartello Jalisco Nueva Generación (CJNG) e il Cartello di Santa Rosa de Lima. Ma il dato che più di tutti lascia drammaticamente stupefatti è che almeno cinque delle vittime, tutte appartenenti alla sicurezza privata, sarebbero state legate proprio al cartello CJNG, mentre il commando apparterrebbe al gruppo rivale.

Al centro di questa pista investigativa è comparso immediatamente il nome di Mario Eleazar Lara Belman, conosciuto come “El Negro”, “El Camorro” ma anche “El Gallo”, indicato come capo del gruppo “Los Marros”, una cellula del Cartello di Santa Rosa de Lima attiva tra Irapuato, Celaya e Salamanca. Proprio Belman ha sulle spalle diversi mandati di cattura, tra cui uno per omicidio aggravato e altri per collegamenti con sequestri, estorsioni e sparizioni forzate.

Secondo la ricostruzione ufficiale, l’azione di Loma de Flores non sarebbe stata affatto casuale, ma un’operazione crudele e mirata a lanciare un messaggio molto chiaro di controllo del territorio e quindi di intimidazione contro il cartello rivale e chiunque altro intenda mettersi contro gli interessi del Cartello di Santa Rosa de Lima.

Intanto, nei villaggi attorno a Salamanca, i campi sono già rimasti vuoti. Le partite sono state sospese, le tribune chiuse con i lucchetti e la paura ha preso il posto delle solite feste di paese.



