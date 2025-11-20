Epstein Files, verso la pubblicazione anche se non tutto potrebbe riaffiorare

Il confidente di Epstein: “La Casa Bianca deciderà cosa annerire”



La vicenda che ruota attorno agli “Epstein Files” sembra entrare finalmente in una fase decisiva, anche grazie al presidente Donald Trump, che ha promesso di firmare la legge che consente di desecretare tutti i documenti relativi al caso del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Eppure un dubbio rimane: davvero tutti i file potranno essere divulgati? La legge che lo consente, infatti, prevede anche una serie di paletti, legati alla discrezionalità che il Dipartimento di Giustizia potrà esercitare. Possono essere censurati, ad esempio, i nomi delle vittime, i referti medici, le informazioni su abusi sui minori e qualsiasi dato che possa mettere a repentaglio indagini ancora in corso. Ed è qui che si apre la vera zona grigia, perché appena lo scorso venerdì Trump ha ordinato alla procuratrice generale Pam Bondi di avviare una nuova indagine federale sui rapporti tra Epstein e alcune figure di spicco del Partito Democratico, tra cui Bill Clinton e l’ex ministro Larry Summers.

A quanto pare, proprio Summers è tra le figure più esposte. Ex ministro del Tesoro durante l’era Clinton, consigliere economico di Barack Obama e per anni volto rispettato del mondo accademico ed economico, Summers si ritrova oggi in una posizione molto delicata. Le rivelazioni sulle sue comunicazioni con Epstein - scambiate fino al giorno prima dell’arresto del finanziere, nel 2019 - hanno già avuto conseguenze sostanziali. Ieri - come ha riportato il Corriere della Sera - la società OpenAI ha annunciato le sue dimissioni dal consiglio di amministrazione, dove sedeva dal 2023. E anche Harvard, l’università che lo ha avuto come presidente e dove tuttora insegna, ha avviato un’indagine interna per valutare “eventuali azioni” in seguito a quello che l’ateneo definisce “un rapporto singolarmente stretto, andato avanti per anni”.









Michael Wolff





A nutrire dubbi su cosa e quanto potrà emergere dalla desecretazione degli Epstein Files è anche Michael Wolff, giornalista, confidente di Epstein e autore di bestseller sulla presidenza Trump. “Nessuno sa cosa c’è dentro quei file”, ha spiegato Wolff ai microfoni di Viviana Mazza, inviata del Corriere della Sera. “C’è un’ampia libertà d’azione per la Casa Bianca Trump: decidere l’ordine, i tempi, cosa annerire e cosa no”. Wolff ha sottolineato che in realtà non esiste nemmeno un “file Epstein” unitario, ma “una quantità enorme di materiali” disseminati tra Dipartimento di Giustizia, Fbi, procure distrettuali e perfino l’IRS (agenzia fiscale degli Stati Uniti). Motivo per cui si immagina una pubblicazione a tappe, con un primo rilascio mirato a “incriminare tutti gli altri”, mentre le parti più delicate potrebbero restare invisibili. Persino la domanda su eventuali documenti custoditi da privati spinge Wolff a insinuare nuove ombre. Il giornalista ha confermato di aver visto fotografie che Epstein teneva “in cassaforte”, in cui compariva Trump insieme a ragazze, ma non sa che fine abbiano fatto. Per lui questa caccia ai file è ormai soprattutto “politica”, molto più che un percorso di indagine ordinato e coerente. Alla domanda se il tycoon abbia qualcosa da temere, Wolff risponde senza esitazioni: “Probabilmente qualcosa sa. Gli è stato detto che viene menzionato nei file. E sa che rapporto aveva con Epstein”. Anche Melania Trump sarebbe “esposta” nella vicenda. Insomma, per lui, “non c’è niente di buono per Donald”.



Foto © Imagoeconomica



