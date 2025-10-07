Gaza: Landini, piazze straordinarie, ora riempiamo le urne

Queste giornate di piazza per Gaza "hanno visto una mobilitazione straordinaria e aprono un nuovo corso". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un'intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera. "Tre milioni di persone hanno riempito, in due giorni, le strade di tutta Italia, con una grande partecipazione dei giovani, che già avevamo visto nei referendum", ha aggiunto. La Questura ha dato numeri più bassi. E la partecipazione allo sciopero, dice il governo, è stata del 7 per cento nel pubblico impiego. Minoritaria anche nel privato: "Cento piazze piene dicono che la gente ha scioperato", ha replicato Landini, sottolineando come siano falsi i dati del governo: “È stupido far finta di non capire quanto avvenuto. Queste giornate hanno mostrato che un sindacato senza la solidarietà tra le persone e il perseguimento della pace non esiste. Il fatto che milioni di cittadini abbiano scelto di non girarsi dall'altra parte e di mettere in gioco una giornata di stipendio parla alla politica, chiedendo un miglioramento delle condizioni del lavoro e la rinuncia alla logica del riarmo, perché le due cose stanno assieme". Piazze piene, però, non significa urne piene: "Intanto - ha osservato il segretario - nelle Marche il 50 per cento non ha votato. Ma la democrazia senza partecipazione si svuota e apre la strada a logiche autoritarie. II compito del sindacato è saldare questa domanda di fraternità, giustizia e pace con il tema dei salari bassi, della precarietà, della sanità e della scuola pubblica, del diritto alla casa".
Foto © Imagoeconomica
