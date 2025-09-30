Palermo come il Kosovo: tornano i ''villaggi militari'' nell’Italia che non ripudia la guerra

La Comunità Palestinese scrive al sindaco Lagalla: "Revocate il 'Villaggio dell’Esercito', la guerra non si propaganda"

Sembra surreale, peccato sia la triste verità: la città di Palermo si prepara ad accogliere il “Villaggio dell’Esercito”, un vero e proprio evento a tutti gli effetti, che dal 2 al 5 ottobre, in piazza Castelnuovo, sarà messo in pubblica piazza come un festival militare travestito da sagra. Ad applaudire all’iniziativa, il Comune di Palermo, che ha parlato di “un’importante occasione per avvicinare la comunità alle Forze Armate”. E ha aggiunto: “Si potranno scoprire assetti specialistici e le capacità ricognitive dei droni, accompagnati dalla musica di Radio Esercito”. E così, a Palermo, a pochi passi dal Politeama, sarà possibile ammirare e applaudire il mastodontico Mangusta, l’elicottero d’attacco prodotto dall’italiana Leonardo e già impiegato in diversi scenari di guerra, dai Balcani all’Iraq fino all’Afghanistan. Scenari diversi, ma sempre con gli stessi protagonisti: conflitti che a volte sono stati promossi dagli Stati Uniti, a volte dalla NATO, altre volte da entrambi.

Niente di nuovo sul fronte occidentale, insomma. Chi ha qualche anno in più ricorderà il “Villaggio Italia” in Kosovo, allestito alla fine degli anni ’90 come presidio “per la pace”. Oggi, nel 2025, a Palermo, il governo di Giorgia Meloni sembra voler aggiornare la scenografia, ma non il copione: giustificare, abituare e normalizzare la cultura militare nella vita quotidiana, avviare i più giovani al fascino del reclutamento, tastare il terreno davanti all’idea di un conflitto che sembra destinato a diventare realtà a tutti i costi.

Ed ecco che diventa sempre più chiaro anche il motivo per cui, volenti o nolenti, il Ponte sullo Stretto di Messina va costruito: magari per facilitare lo spostamento di truppe e mezzi militari. Insomma, l’Italia sembra voler vivere il suo personalissimo periodo di reclutamento texano, con tanto di fascinazione per il culto della guerra, alla faccia di una Costituzione che, invece, la guerra la ripudia. Un’Italia sempre più americanizzata, al punto da sembrare piombata nell’America degli anni 2000, quando, dopo l’11 settembre, banchetti militari e volantini venivano distribuiti allegramente nelle mense, davanti alle università o nei centri commerciali per convincere i ragazzi che andare in guerra fosse non solo giusto, ma quasi un obbligo. Del resto, costruire e vendere fucili non basta: a un certo punto servono anche quelli disposti a imbracciarli. E noi, in Italia, sembra che ci stiamo già pensando. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, infatti, anche nel Bel Paese si sente parlare sempre più spesso del ritorno alla leva obbligatoria. Una coincidenza? Forse. O forse no.

In sostanza, mentre in Palestina si muore, in Sicilia si recluta. O quantomeno, si prova ad ammaliare l’opinione pubblica, addestrando l’immaginario collettivo a pensare che tutto questo, in fin dei conti, sia una cosa normale. Per fortuna, tra eserciti, propaganda militare e il sempreverde entusiasmo di chi promuove la guerra come fosse una gita scolastica - salvo poi restarsene comodamente a casa - c’è anche chi dice no.

Parallelamente, infatti, la decisione è già stata accolta da polemiche. Il 2 ottobre, proprio all’orario d’apertura del “Villaggio dell’Esercito”, è previsto un presidio di protesta nello stesso luogo. A organizzarlo è la Comunità Palestinese “Voci nel Silenzio”, che ha inviato una lettera al sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, chiedendo la revoca immediata di un’iniziativa che rischia di legittimare la militarizzazione della società civile e di rendersi complice del commercio di armi e delle operazioni belliche di Stati Uniti, NATO e Israele. Nella stessa lettera, la Comunità Palestinese “Voci nel Silenzio” condanna l’evento e invita istituzioni locali e regionali a schierarsi apertamente contro la guerra, promuovendo invece percorsi di pace, giustizia e solidarietà internazionale.







© Paolo Bassani





La lettera della Comunità Palestinese “Voci nel Silenzio”

Alla cortese attenzione del Sindaco di Palermo, Prof. Roberto Lagalla

Oggetto: Ferma condanna dell’iniziativa denominata “Villaggio dell’Esercito”

Signor Sindaco,

la Comunità Palestinese “Voci nel Silenzio” – in sinergia con la Rete palermitana solidale con la Palestina - esprime con forza la propria indignazione e ferma condanna per l’autorizzazione da parte del Comune all’iniziativa denominata “Villaggio dell’Esercito” che fino al 6 ottobre avrà luogo in piazza Castelnuovo.

In un momento storico in cui soffiano venti di guerra in diverse aree del mondo, e mentre in Palestina è in corso un genocidio sotto gli occhi della comunità internazionale – riconosciuto anche dalla “Convenzione sul Genocidio” –, riteniamo che offrire spazi pubblici a eventi che mascherano la propaganda militare sotto la veste di “difesa” o “formazione civica” costituisca un atto gravissimo e irresponsabile.

Il Comune di Palermo, con questa scelta, si rende corresponsabile della normalizzazione della militarizzazione dei territori e della coscienza collettiva, proprio mentre l’Italia è coinvolta — direttamente e indirettamente — nel commercio di armi con Israele, e mentre la Sicilia viene usata come piattaforma logistica e militare per operazioni belliche degli Stati Uniti e della NATO anche come supporto per le operazioni militari israeliane.

Tale iniziativa rappresenta un insulto e un’offesa ai principi fondamentali della nostra Repubblica. L’Art. 11 della Costituzione italiana afferma con chiarezza che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli”. Consentire la messa in scena pubblica di apparati militari, con finalità di attrazione ed estetizzazione della guerra, significa tradire lo spirito costituzionale e ridurre Palermo a palcoscenico di propaganda bellica.

Il Comune, che dovrebbe porsi come garante della pace, dei diritti umani e della convivenza civile, sceglie invece di legittimare strumenti e linguaggi che umiliano il diritto internazionale e offendono la memoria storica di una città che ha sempre saputo schierarsi dalla parte degli oppressi e contro ogni forma di violenza.

Chiediamo dunque pubblicamente che l’Amministrazione comunale:

1. Ritiri immediatamente ogni sostegno a iniziative che promuovano, direttamente o indirettamente, la militarizzazione della società civile, e quindi annulli il “Villaggio dell’Esercito”;

2. Riaffermi con chiarezza la centralità dei principi costituzionali e del diritto internazionale, prendendo posizione netta contro ogni forma di genocidio e di oppressione;









© Paolo Bassani





3. Avvii invece percorsi di educazione alla solidarietà internazionale, alla giustizia, e quindi alla pace, in linea con il diritto internazionale e con la vocazione storica e culturale della nostra città; Rivolgiamo inoltre un appello a tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, affinché prendano pubblicamente posizione e facciano pressione sull’Amministrazione per la revoca immediata di questa iniziativa indegna della nostra città.

Allo stesso modo, chiamiamo il Presidente della Regione Siciliana e l’intera Assemblea Regionale Siciliana a non voltarsi dall’altra parte e a intervenire con chiarezza, assumendosi le proprie responsabilità politiche e istituzionali. La Sicilia non può e non deve essere ridotta a retrovia militare di guerre ingiuste e genocidi.

È un banco di prova per tutte le istituzioni locali e regionali, chiamate a scegliere se stare dalla parte della pace e della giustizia o dalla parte della propaganda bellica.

Rimanere neutrali o indulgenti di fronte alla guerra e alla violenza equivale a essere complici. Palermo e la Sicilia devono scegliere se stare dalla parte di chi opprime o dalla parte di chi resiste e lotta per la propria dignità e libertà.

La Comunità Palestinese di Palermo continuerà a denunciare con forza ogni ipocrisia e ogni atto che vilipenda la nostra Costituzione, la giustizia e i diritti dei popoli.

Palermo,

lì 29/09/2025

Distinti saluti,

Comunità Palestinese "Voci nel Silenzio"



Foto di copertina © Imagoeconomica



