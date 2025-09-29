In 30mila a Genova per dire no al genocidio, bloccata nave con materiale bellico diretta in Israele

L'arrivo dell’imbarcazione israeliana nel porto dà ai manifestanti l'occasione per mantenere l'impegno dei portuali: “Da qui non parte un chiodo!”



A Genova, una folla stimata di 30.000 persone si è radunata per manifestare il proprio sostegno alla Palestina e protestare contro il genocidio in corso. Questo evento è stato caratterizzato da una forte partecipazione di cittadini, associazioni e gruppi che si sono uniti per lanciare un appello alla pace e alla giustizia.

L'iniziativa, organizzata a Genova, sabato 27 settembre da Music For Peace, in collaborazione con Calp, Usb, Cgil, Uil, associazioni studentesche, comunità di Sant'Egidio e la Curia cittadina, ha visto svolgersi in cattedrale, in concomitanza del corteo, una veglia solenne di preghiera per la pace alla quale hanno partecipato anche le autorità politiche e istituzionali della Regione Liguria, tra cui la Sindaca Salis, il Presidente della Regione Bucci e, in rappresentanza della Curia, l’Arcivescovo Marco Tasca.





La Fiaccolata e il Presidio al Porto

La manifestazione è stata caratterizzata da due diversi fronti di azione: inizialmente unito, il corteo è partito alle ore 20,30 dalla sede di Music for Peace in direzione di piazza Matteotti. Una significativa parte dei manifestanti, composta principalmente da portuali del Calp e collettivi studenteschi, ha scelto poco dopo di separarsi dal corteo principale. Questa decisione è stata presa dopo la diffusione di notizie preoccupanti riguardanti una nave della compagnia israeliana Zim. Secondo quanto riportato, la nave, attraccata in porto, stava caricando merci potenzialmente pericolose, tra cui si sospettava vi fossero anche armi.











La Reazione del corteo

L'annuncio recitante: "La nave è stata bloccata!", ha creato un'ondata di entusiasmo e sollievo tra i presenti al presidio. Stefano Rebora, il presidente di Music For Peace, ha fornito ulteriori chiarimenti: "La nave ha abbandonato il porto in serata, senza aver caricato i container". Tale risultato è stato percepito come una vittoria importante per la causa sostenuta dai manifestanti. La vicenda ha messo in luce il potere della mobilitazione collettiva e l'efficacia della protesta pacifica come mezzo per influenzare eventi di rilevanza internazionale. Il primo fronte di corteo, partito regolarmente dalla sede di Music for Peace, ha percorso via Milano, per poi raggiungere stazione Marittima, stazione Principe, fino ad arrivare in via Balbi: qui ha portato il proprio sostegno agli studenti universitari che da giorni occupano il rettorato. Dopo la sosta, il corteo ha continuato la sua marcia verso piazza della Nunziata, attraversando le gallerie cittadine, fino a via Roma.











Arrivo a Piazza De Ferrari e Piazza Matteotti

La manifestazione ha raggiunto il culmine del suo percorso in due piazze simboliche per la città: piazza De Ferrari e successivamente piazza Matteotti, dove il grande corteo si è riunito ai partecipanti della veglia per la pace, concludendosi con alcuni interventi da parte degli organizzatori. La sindaca di Genova lancia un monito: “Proteggere i civili, proteggere i bambini non è una scelta, è un obbligo. Il governo non può più ignorare queste piazze piene. Io vi chiedo una cosa: manifestate sempre in modo pacifico, non dobbiamo dare alibi a chi attacca queste manifestazioni. Grazie Genova, perché lo spirito di questa città è tornato a farsi sentire”. L'intero evento è stato caratterizzato da una forte partecipazione della cittadinanza, estremamente variegata nella sua composizione, ma pervasa da un unico sentito spirito di solidarietà, dalla sete di pace, valori etici e giustizia.



Foto © ACFB



ARTICOLI CORRELATI



Albanese a Mattarella: ''Chieda a Israele lo stop al massacro, no alla Flotilla di fermarsi''



Marea di palermitani in sciopero per Gaza, oltre 20mila in strada: ''Blocchiamo tutto''



''Insieme per Gaza'': in 12 mila al Wembley Stadium per denunciare il genocidio



Salpa la Global Sumud Flotilla: un'eroica missione che smaschera l'ipocrisia dell'Occidente



