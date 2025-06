Genova, portuali in presidio contro la nave per Israele: ''Non saremo complici del genocidio''

La nave israeliana, prevista con carico bellico, è attraccata a Genova vuota grazie al blocco dei portuali di Marsiglia

Il messaggio del presidio organizzato nelle scorse ore dai lavoratori portuali, davanti al varco Etiopia del porto di Genova, parla chiaro: “Stop al passaggio di armi verso le zone di guerra”, comprese quelle destinate all’esercito di Israele, ritenuto responsabile del genocidio a Gaza contro il popolo palestinese. Al centro dell’attenzione c’è la Contship Era, una nave porta-container della compagnia Zim, in arrivo dalla Francia e attesa a Genova per una semplice sosta tecnica. L’imbarcazione avrebbe dovuto trasportare nastri per mitragliatrici e munizioni destinati a Israele. Secondo quanto spiegato dai portuali, però, la nave non dovrebbe più contenere né armi né munizioni. In effetti, grazie all’intervento dei lavoratori del sindacato CGT nel porto francese di Marsiglia-Fos, quel carico è stato bloccato. Tuttavia, resta forte la preoccupazione che si possa tentare di imbarcarlo proprio a Genova, e per questo motivo i portuali italiani sono determinati a sorvegliare la situazione. “I colleghi del sindacato CGT di Marsiglia-Fos hanno bloccato il carico – ha spiegato Josè Nivoi per Usb Mare e Porti – ma vigiliamo affinché non tentino di caricare qui quello che non è stato fatto salire lì e, soprattutto, per rilanciare la nostra lotta contro il transito di armi dal porto, tanto più in complicità con chi sta compiendo impunemente il genocidio a Gaza”. Si tratta di un’opposizione netta che si inserisce all’interno di un contesto molto più ampio. I lavoratori portuali non solo denunciano il traffico di armi, ma anche il fatto che queste operazioni finiscono per contribuire a conflitti devastanti, come quello in corso a Gaza. Anche per questo motivo, il Collettivo Autonomo dei Lavoratori Portuali, da oltre sei anni, chiede con insistenza all’Autorità Portuale una maggiore trasparenza sui carichi di armamenti. Grazie a lotte sindacali e scioperi, in passato erano già riusciti a ottenere che non si caricassero armi direttamente da Genova. Ora, con l’arrivo di una nuova amministrazione comunale, i lavoratori sperano in un cambio di passo, in un maggiore impegno per bloccare del tutto questi traffici. Per questo stesso motivo, hanno voluto ribadire quanto sia importante che anche la cittadinanza partecipi in maniera attiva, insieme alle istituzioni, a contrastare un sistema che i portuali giudicano inaccettabile. Il presidio è stato preceduto da una conferenza stampa alla quale erano presenti anche attivisti, rappresentanti politici della sinistra extraparlamentare e alcuni consiglieri regionali di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs). Selena Candia, di Avs, ha spiegato che un porto sostenibile e moderno non può accettare il transito di armi, come già avviene, ad esempio, ad Amburgo. Ha inoltre ricordato un episodio avvenuto circa un anno e mezzo fa, quando l’allora presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, aveva affermato che, siccome in Italia si producono armi, è giusto che queste transitino anche dai porti italiani. “Una risposta che per noi – ha spiegato Candia – è agghiacciante e inaccettabile”.



Fonte: Il Fatto Quotidiano



