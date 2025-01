Justin Trudeau si dimette dopo 10 anni e lascia la carica di primo ministro canadese

Tramonta l'era di Justin Trudeau (in foto), un'icona della sinistra canadese che, a soli 53 anni, ha deciso di dimettersi da leader del Partito Liberale e, successivamente, da primo ministro del Canada. Questo annuncio segna la fine di un'epoca per il Paese e giunge in un momento di delicata instabilità politica. Trudeau, che aveva assunto il testimone della presidenza del G7 il 1° gennaio 2025, lascia il suo incarico proprio quando la stabilità è cruciale per i grandi del mondo.

Le dimissioni arrivano in un contesto di crisi politica. Il suo governo di minoranza è stato destabilizzato dall'uscita del partito NDP, che garantiva il supporto esterno, e dalla clamorosa dimissione della vicepremier e ministra delle finanze Chrystia Freeland. Freeland si è opposta alla risposta del governo canadese ai dazi minacciati da Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti. Trump ha annunciato l’introduzione di una tariffa del 25% sui prodotti canadesi e non ha perso occasione per deridere Trudeau sui social, definendolo "governatore" e ventilando l’ipotesi che il Canada diventi il 51° stato americano. "Gli Stati Uniti non possono più tollerare il deficit commerciale con il Canada," ha scritto Donald Trump, attribuendo le dimissioni di Trudeau a questa pressione economica e politica.

"Se devo combattere battaglie interne al partito, non posso essere la scelta migliore per guidare i Liberali alle prossime elezioni", ha dichiarato Trudeau, visibilmente provato ma determinato. Le elezioni, previste entro ottobre, potrebbero essere anticipate, anche se il Parlamento resterà sospeso fino al 24 marzo per permettere ai Liberali di scegliere un nuovo leader. Trudeau ha spiegato di aver discusso la decisione con i suoi figli, condividendo con loro un momento emotivamente intenso.

Tra i nomi in lizza per la successione emergono due donne di spicco: Mélanie Joly, ministra degli Esteri, e Chrystia Freeland, ex vice premier e ora critica del governo uscente. Si parla anche dell’ex banchiere centrale Mark Carney, che Trudeau aveva cercato di coinvolgere nel suo team negli ultimi anni. Tuttavia, il Partito Liberale sta affrontando un forte calo di consensi, scivolato di circa 20 punti percentuali rispetto ai Conservatori guidati da Pierre Poilievre.

Trudeau, che un tempo era il simbolo del rinnovamento progressista, ha visto la sua popolarità declinare negli anni. Figlio di Pierre Trudeau, uno dei più celebri primi ministri del Canada, aveva conquistato il cuore dei canadesi nel 2015, grazie al suo carisma, al suo impegno per l’ambiente e ai valori progressisti. Tuttavia, scandali politici e personali, tra cui la separazione dalla moglie Sophie Grégoire nel 2023, hanno minato la sua immagine pubblica. La loro rottura, annunciata sui social, ha rappresentato un ulteriore colpo alla sua reputazione di leader empatico e familiare.



