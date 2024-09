Ucraina, Robert Kennedy Jr: ''Biden, Blinken, fermate questa escalation sconsiderata''

"Segretario Blinken, Presidente Biden - Fermatevi! Fermate questa escalation sconsiderata. Lo dico non come parte di uno schieramento politico, ma semplicemente come cittadino del mondo".

Lo afferma l'ex candidato indipendente alla Casa Bianca Robert Kennedy Jr. in un post su 'X' in relazione alle possibili conseguenze se si permettesse a Kiev di lanciare attacchi in profondità nel territorio russo.

Secondo Kennedy, Washington deve tenere conto della posizione di Mosca e dei danni provocati dalla Cia in Ucraina: la nota agenzia di intelligence americana "si occupa di cambiamenti di regime. Principalmente canalizza i fondi attraverso l'USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale ndr), che è una marionetta della CIA. Voglio dire, hanno rovesciato il governo dell'Ucraina nel 2014, che è davvero ciò di cui tratta questa guerra. Hanno speso 5 miliardi di dollari per rovesciare quel governo e mettere al potere, selezionando personalmente, un governo filo-statunitense, come ha fatto Victoria Nuland, che ora è la sottosegretaria di Stato. C'è una sua registrazione audio in cui dà ordini all'ambasciatore statunitense in Ucraina un mese prima del colpo di stato, in cui sta scegliendo i membri del nuovo governo. Questo ha ovviamente disturbato i russi perché non vogliono sistemi d'arma statunitensi in Ucraina" ha detto Kennedy in un'intervista postata sempre su 'X'.







Antony Blinken e Joe Biden





La questione calda però rimane il futuro ruolo dell'Alleanza Atlantica nel conflitto.

L'uso di armi a lungo raggio in territorio russo significherebbe la partecipazione dei paesi della NATO alle ostilità contro la Russia: "Colpire con moderni sistemi ad alta precisione" è "possibile solo utilizzando i dati di intelligence dei satelliti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti e della NATO" ha sottolineato Vladimir Putin.

"E quindi non stiamo parlando di permettere o meno al regime ucraino di colpire la Russia con queste armi. Il punto è decidere se i paesi della NATO sono direttamente coinvolti in un conflitto militare oppure no" ha concluso.

