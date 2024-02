Kiev riceve nuovi missili a lungo raggio dagli Stati Uniti in grado di colpire in territorio russo

Colpita una fregata russa nel Mar Nero. Bloomberg: l'Ucraina utilizza meno di un terzo delle munizioni usate dalla Russia

L'Ucraina è prossima a ricevere nuove armi in grado di alzare nuovamente il livello dello scontro con Mosca. Si tratta di missili a lungo raggio che potrebbero essere arrivati “sul campo di battaglia” già mercoledì 31 gennaio dopo il via libera da Washington, secondo il quotidiano Politico.

Il nuovo razzo, prodotto in collaborazione da Boeing e Saab, costituito da una bomba da 250 libbre a guida di precisione e adoperabile mediante vari lanciatori di terra, è così innovativo che nemmeno l’esercito USA lo detiene nel suo inventario e secondo uno dei funzionari statunitensi "potrà percorrere circa 90 miglia".

Kiev necessitava da tempo delle bombe Ground Launched Small Diameter Bombs (GLSDB) prodotte al fine di incrementare la quantità, attualmente limitata, dei missili Army Tactical Missile System, ATACMS, con un raggio di 100 miglia forniti dagli Stati Uniti. L’implementazione di tale bomba planante consentirebbe alle Forze Armate ucraine di colpire obiettivi a una distanza doppia rispetto a quella raggiungibile con i razzi HIMARS provenienti dagli Stati Uniti, con potenziale conseguenza di obbligare la Russia a spostare ulteriormente i rifornimenti lontano dalle linee del fronte.

Nonostante i nuovi ordigni non raggiungano la stessa potenza degli ATACMS, la loro caratteristica di essere più economici, compatti e facilmente dispiegabili li rende inoltre particolarmente adatti all’obiettivo di colpire le forze e le infrastrutture russe dietro le linee del fronte. “È giunto il momento di adottare approcci creativi per fornire le capacità necessarie a colpire in profondità e spesso dietro le linee russe”, ha dichiarato Tom Karako, esperto di armi e sicurezza presso il Center for Strategic and International Studies. La bomba si unirà in sostanza alle altre armi a lungo raggio fornite all’Ucraina nell’ultimo anno che hanno permesso alle sue truppe di colpire i siti logistici e navali russi in Crimea.

Come riferito recentemente dal Times, con la prospettiva di attacchi più aggressivi contro obiettivi all’interno della Russia, Zelensky sta già correndo rischi maggiori per ribaltare la guerra e mantenere la sua posizione politica in patria.

“Ciò significa una maggiore probabilità di uccisioni mirate di funzionari russi collegati alla guerra e di frequenti attacchi con droni e missili in Crimea e sulle infrastrutture militari ed economiche russe, compresi possibilmente impianti petroliferi e cerealicoli sul Mar Nero, che potrebbero nuovamente sconvolgere i mercati globali. Sono probabili anche nuovi attacchi sul ponte sullo stretto di Kerch, che collega la Crimea alla terraferma russa”, affermava la pubblicazione, specificando che queste azioni potrebbero innescare maggiori ritorsioni russe contro le città ucraine che “porteranno la NATO più direttamente nel conflitto”.











Attacco combinato delle forze armate ucraine nella penisola di Crimea

Nel frattempo, Kiev conduce ardite incursioni in territorio russo, con il supporto logistico e di intelligence delle potenze occidentali.

Itamilradar riferisce che nella giornata di ieri si sono svolte molteplici missioni nel Mar Nero. In particolare nella notte ha operato nell’area un Northrop Grumman RQ-4B dell'USAF, decollato da Sigonella, in Sicilia.

Gli obiettivi designati sono stati attaccati nella giornata di oggi. Almeno tre bombardieri Su-24M dell'aerodromo di Starokonstantinov e molti altri caccia Su-27 e MiG-29 dell'aerodromo di Kanatovo hanno volato verso la regione di Nikolaev e dopo aver raggiunto Bashtanka hanno lanciato missili esca ADM-160 MALD, che hanno distrutto i sistemi di difesa aerea russo, riferiscono alcuni blogger filorussi.

Successivamente, sei missili da crociera Storm Shadow/SCALP sono stati lanciati dal Su-24M in direzione della Crimea. Uno è stato abbattuto sopra Krasnoperekopsk, un altro sopra Gvardeyskoye. Il terzo missile è stato intercettato da un caccia Su-30 50 km a nord-ovest di Sebastopoli.

In seguito, come riferito dal canale Twitter ufficiale dell'intelligence della difesa ucraina, alcuni droni hanno colpito la corvetta lanciamissili russa “Ivanovec” (954) della classe Tarantul II, con un equipaggio di 41 persone. A seguito dell’attacco, testimoniato da un filmato pubblicato dal GUR, la nave sarebbe stata completamente distrutta.

"Si tratta di una perdita abbastanza significativa, data la presenza di sole tre imbarcazioni del Progetto 1241.1 nella flotta russa del Mar Nero e di armi, compresi missili antinave di tipo Moskit con una gittata fino a 130 km", riferiscono le forze navali ucraine.













Bloomberg: l'Ucraina utilizza meno di un terzo delle munizioni usate dalla Russia

L’Ucraina ha avvertito i suoi alleati che sta affrontando una carenza “critica” di proiettili di artiglieria, con la Russia che schiera ogni giorno una potenza di fuoco tre volte superiore in prima linea. A riferirlo è Bloomberg che specifica come l’Ucraina non sia in grado di sparare più di 2.000 proiettili al giorno su una linea del fronte che si estende per 1.500 chilometri (930 miglia). Si tratta di meno di un terzo delle munizioni utilizzate dalla Russia.

Il Ministro della Difesa Rustem Umerov ha scritto questa settimana ai suoi omologhi dell’Unione Europea descrivendo l’enorme svantaggio numerico che le sue truppe stanno affrontando nel tentativo di respingere nuovi assalti russi, precisando che la carenza di armi dell'Ucraina sta peggiorando di giorno in giorno.

Secondo la pubblicazione, Kiev ha bisogno di 200.000 proiettili da 155 mm al mese, mentre Mosca è sulla buona strada per ottenere quasi il doppio di tale importo. Inoltre come riferito oggi da Zelensky, la Corea del Nord darà alla Russia un milione di munizioni.

"L'intelligence conferma che la Russia riceverà un milione di proiettili d'artiglieria da Pyongyang. Nel frattempo, purtroppo, l'attuazione del piano europeo di fornitura di un milione di proiettili d'artiglieria all'Ucraina sta subendo un ritardo. Anche questo è un segnale della competizione globale, in cui l'Europa non può permettersi di perdere. Ecco perché oggi è necessaria la vostra unità per creare il Fondo di assistenza all'Ucraina all'interno del Fondo europeo per la pace. Non meno di 5 miliardi di euro all'anno, per un periodo di 4 anni: una chiara priorità", ha affermato il leader ucraino.

Mercoledì, durante una riunione dei ministri della Difesa, l’UE ha affermato che avrà una capacità di produrre 1 milione di proiettili all’anno e prevede di raddoppiare tale capacità fino a 2 milioni nel 2025. Tuttavia, al momento, la promessa di fornire un milione di pezzi d’artiglieria entro marzo è stata disattesa poiché, come riferito dall’UE, raggiungerà appena la metà di questa cifra entro quella data.



