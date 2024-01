Uno Zelensky disperato rischia di portare il conflitto ad un nuovo livello

Times: qualsiasi attacco ucraino in territorio russo sarà carico di ritorsioni che attireranno la Nato ad un intervento diretto

Mentre sul fronte orientale ucraino, l'AFU tenta disperatamente di frenare l'avanzata delle forze armate RF, Kiev azzarda missioni sempre più pericolose all'interno del territorio russo. All’inizio di gennaio, per esempio i droni ucraini hanno fatto saltare in aria un terminale di gas vicino a San Pietroburgo, mentre a dicembre, gli agenti ucraini riuscirono persino a far esplodere le linee ferroviarie russe nel profondo della Siberia, a centinaia di chilometri dalla guerra.

"Gli attacchi sono più un segno delle paure dell'Ucraina che della sua forza", scrive il Times, secondo cui, dopo centinaia di migliaia di vittime e lo sfollamento di milioni di persone, il presidente Volodymyr Zelensky e i suoi generali hanno nuovi motivi per dubitare della capacità di resistenza del sostegno occidentale da cui dipenderà una vittoria ucraina, in qualsiasi forma.

"Anche se il Congresso approverà ulteriori aiuti militari per il 2024, questo sarà probabilmente l’ultimo pacchetto da parte di Washington fino a dopo le elezioni di novembre. Se Donald Trump vincesse, gli ucraini sanno che taglierebbe drasticamente gli aiuti", continua la pubblicazione, spiegando che, data la situazione sempre più disperata, Kiev sta facendo del suo meglio per aumentare la produzione interna della difesa.

Nel merito, l'esperto militare Sergei Zgurets sostiene che il Paese aumenterà la propria capacità di produrre i propri missili da crociera, che saranno in grado di raggiungere la città russa di Taganrog.

"È importante che la produzione di tali missili venga incrementata. Dopotutto, dobbiamo distruggere le strutture militari sul territorio della Federazione Russa. Pertanto, penso che questa storia continuerà e l'Ucraina aumenterà la propria capacità di produrre i propri missili", ha affermato Zgurets al quotidiano l’Espresso.

Con la prospettiva di attacchi più aggressivi contro obiettivi all’interno della Russia, Zelensky sta già correndo rischi maggiori per ribaltare la guerra e mantenere la sua posizione politica in patria.

“Ciò significa una maggiore probabilità di uccisioni mirate di funzionari russi collegati alla guerra e di frequenti attacchi con droni e missili in Crimea e sulle infrastrutture militari ed economiche russe, compresi possibilmente impianti petroliferi e cerealicoli sul Mar Nero, che potrebbero nuovamente sconvolgere i mercati globali. Sono probabili anche nuovi attacchi sul ponte sullo stretto di Kerch, che collega la Crimea alla terraferma russa”, scrive ancora il Times, specificando che queste azioni potrebbero innescare maggiori ritorsioni russe contro le città ucraine che “porteranno la NATO più direttamente nel conflitto”.

Nel frattempo, sulla scia dei massicci attacchi missilistici russi, intensificatisi negli ultimi mesi, Zelensky è tornato a chiedere uno "scudo aereo" per proteggere i cieli del Paese.

“La Russia ha lanciato oltre 330 missili di vario tipo e circa 600 droni da combattimento sulle città ucraine dall’inizio dell’anno... Per resistere a tale pressione terroristica, è necessario uno scudo aereo sufficientemente forte. E questo è il tipo di scudo aereo che stiamo costruendo con i nostri partner", ha dichiarato il capo di Stato sulla piattaforma X.











Come riferito da UNIAN, stasera l'esercito russo ha attaccato l'Ucraina con 35 UAV d'attacco del tipo Shahed-136/131 e due missili guidati antiaerei, colpendo obiettivi nelle regioni di Kiev, Cherkassy, ​​Poltava, Kharkov, Nikolaev, Odessa, Dnepropetrovsk e Sumy.

“Dobbiamo garantire il controllo dell'Ucraina sui suoi cieli, che è fondamentale anche per garantire la sicurezza sul terreno, dalle posizioni in prima linea agli ospedali e alle scuole nelle retrovie. La difesa aerea e la guerra elettronica sono le nostre massime priorità. Il terrore russo deve essere sconfitto: questo è realizzabile”, ha continuato Zelensky, citando un video dove si osserva come uno scudo aereo efficace dovrebbe contenere molti strati che si estendono dalla linea del fronte alle aree in cui si trovano le infrastrutture commerciali e civili.



Mosca colpisce l’industria bellica ucraina

Queste istanze di Zelensky sono certamente correlate alla necessità di proteggere l’industria bellica nazionale, ora pesantemente minacciata. L’Ukrainese Armor, un’azienda che produce lanciatori di mortaio e proiettili, nonché diversi modelli di veicoli da combattimento di fanteria corazzata, ha riferito ad Abcnews che la Russia ha preso di mira sempre più i siti di produzione di armi ucraini ultimamente, quando lancia sbarramenti di missili e droni.

"Ciò significa che ora considerano l'industria militare ucraina come una grande minaccia", ha detto il direttore generale della società Vladislav Belbas, spiegando che il pericolo rappresentato dalle forze russe è così grave che è necessario distribuire la propria base di produzione in diversi stabilimenti per ridurre al minimo l’impatto di possibili attacchi.



Le truppe russe continuano ad avanzare ad Avdiivka

Nelle ultime ore le forze armate RF hanno conseguito nuovi guadagni territoriali nella città di Avdiivka. Ad affermarlo è l’Institute for The Study of War, secondo cui le forze russe sono avanzate nella periferia sud-orientale.

I blogger di Mosca riferiscono di successi vicino a Stepove e a sud di Novocalynove e lungo Voroshylova Street a Pervomaiske (a sud-ovest di Avdiivka).

Secondo l’analista militare del Bild, Julian Röpke, l’esercito russo ha già conquistato il 10% del territorio della città, occupandone per la prima volta una parte della zona residenziale.

“Da lì i russi cercano di avanzare verso nord in direzione del quartiere di Khimik con i condomini. Finora le forze armate ucraine sono riuscite a respingere questi attacchi”, afferma Röpke, osservando che nell'area della stazione di filtraggio di Donetsk, più a est, si è formata una sporgenza, che è ancora controllata dalle forze armate ucraine e interferisce con l’esercito russo.



