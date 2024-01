Riccardo Noury: ''A Gaza è in corso un massacro senza precedenti''

Il portavoce di Amnesty International Italia racconta l’ecatombe che si è abbattuta sul popolo palestinese

“Dal punto di vista umanitario e dei diritti umani è qualcosa di dimensioni mai viste. La sola via d’uscita è il cessate il fuoco immediato. La denuncia del Sudafrica all’Aja va presa sul serio, Amnesty ha prove schiaccianti dei crimini di Israele”. Sono state queste le parole di Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty International Italia, che ha descritto ai microfoni dell’Unità la strage in corso a Gaza ad opera dell’esercito israeliano. Sfortunatamente, l’Aja non ha richiesto il cessate il fuoco. Tuttavia, a seguito della denuncia presentata dal Sudafrica lo scorso dicembre, la Corte Internazionale di Giustizia ha stabilito che alcune delle azioni compiute da Israele potrebbero costituire un atto di genocidio contro il popolo palestinese di Gaza. I dati sono drammatici: “Oltre 62.000 persone ferite, molte delle quali - ha ribadito il portavoce di Amnesty International Italia - con danni o disabilità permanenti e tra queste oltre 1000 minorenni che hanno perso uno o più arti superiori o inferiori; un milione e 900 mila persone, oltre l’85 per cento della popolazione, costrette ad abbandonare le proprie case obbedendo agli ordini israeliani di evacuare a sud e ora intrappolate in un fazzoletto di terra ed esposte al rischio sempre più alto di epidemie; oltre mezzo milione di persone alla fame e oltre il 90 per cento della popolazione colpita da malnutrizione acuta, la più alta percentuale mai registrata; oltre il 70 per cento delle abitazioni, buona parte delle scuole e delle infrastrutture idriche e sanitarie distrutte o danneggiate, il che vuol dire accesso a fonti di acqua potabile pressoché inesistente; non una sola struttura sanitaria pienamente operativa e quelle che lo sono parzialmente, del tutto sopraffatte; oltre 300 operatori sanitari uccisi, almeno 167 operatori umanitari uccisi. Che altro? Sì, 119 giornalisti uccisi mentre facevano il loro lavoro”. Un vero e proprio inferno iniziato il 7 ottobre scorso, quando i miliziani di Hamas hanno massacrato nel peggiore dei modi 1.200 israeliani. Per quel massacro, Israele ha risposto con attacchi sanguinari che vanno avanti da oltre 100 giorni. Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, rifiutando qualsiasi richiesta per un cessate il fuoco, ha detto: “Avanti fino alla vittoria e senza compromessi”. Il portavoce di Amnesty International Italia ha voluto commentare le parole del primo ministro israeliano: “Sono frasi di una spietatezza inaudita, dalle quali persino i più fedeli alleati stanno piano piano prendendo le distanze. Soprattutto, le distanze le sta prendendo l’opinione pubblica israeliana: le immagini delle manifestazioni di massa, quelle dei familiari degli ostaggi che entrano in parlamento o si accampano di fronte all’abitazione di Netanyahu lo fanno capire molto bene. Quale sarà il prezzo di quella ‘vittoria assoluta’? Uccidere tutta la popolazione della Striscia di Gaza”. Papa Francesco ha lanciato un monito parlando di “guerra mondiale combattuta a pezzi”. Purtroppo, dall’Ucraina al Medio Oriente, il 2024 è iniziato malissimo, con altri pezzi che si aggiungono al conflitto globale, con l’inizio di nuove crisi umanitarie e l’aggravarsi di quelle già in corso. La crisi umanitaria dello Yemen, che per molto tempo è stata la peggiore, oggi retrocede al secondo posto. Non perché la situazione sia migliorata, ma perché le condizioni a Gaza sono peggiorate a tal punto da ‘meritare’ il primo posto. Ci sono diversi aspetti che spiegano la situazione dello Yemen. “Primo tra tutti la guerra che una coalizione guidata dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti ha mosso contro gli Houthi nel 2015, utilizzando come noto anche bombe prodotte in uno stabilimento italiano e la cui esportazione è stata regolarmente autorizzata. Fino al 7 ottobre - ha precisato Noury - quella dello Yemen era la peggiore crisi umanitaria al mondo e il fatto che quella di Gaza sia ora al primo posto non significa che lì le cose siano migliorate. Lo Yemen è un paese ridotto alla miseria più assoluta, dalla guerra e dall’incapacità di un gruppo armato di amministrarlo. Detto dell’Arabia Saudita e dei suoi crimini contro la popolazione civile yemenita, viene da chiedersi perché degli Houthi si parli solo ora e siano passati inosservati lo strangolamento del dissenso, le condanne a morte dei giornalisti, la discriminazione nei confronti delle donne. La risposta mi pare evidente: perché ora non stanno attaccando la loro popolazione, ma gli interessi commerciali dell’Occidente”. Ad ogni modo, nonostante sembri che il caos prevalga nel mondo, di tanto in tanto arrivano anche esempi che fanno sperare. Tal Mitchnik, il giovane israeliano condannato a oltre 30 giorni di prigione per essersi rifiutato di prestare servizio militare, è molto probabilmente uno di questi. Le parole del Mitchnik le ha ricordate anche Noury durante la sua intervista. “Non esiste una soluzione militare al conflitto. Altri morti e altra violenza - ha detto Mitchnik - non riporteranno indietro le vite perdute il 7 ottobre. Mi rifiuto di far parte di un sistema che usa la violenza per risolvere i conflitti”.



ARTICOLI CORRELATI



Aja, il Sudafrica elenca le accuse contro Israele: ''Superato ogni limite, questo è genocidio''



Timida sentenza Aja: ''Israele può aver commesso atti di genocidio'' ma niente cessate il fuoco



Flop di Israele all'Aja. Sudafrica rilancia: ''Accuse di genocidio restano in piedi’’



Gaza, The Guardian prevede 500mila vittime se la guerra continuerà per tutto il 2024