Gaza, in 24 ore uccisi 158 palestinesi. A Rafah sterminata famiglia di 12 persone

Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, i bombardamenti israeliani su Gaza hanno ucciso almeno 158 persone nelle ultime 24 ore.

L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 25 persone sono state uccise e altre decine ferite in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera in diverse zone della Striscia di Gaza. Fonti mediche locali riferiscono di 12 vittime per raid aerei su un’abitazione di Mirage, a nord della città meridionale di Rafah. In questo bombardamento, una famiglia intera è stata sterminata, bambini inclusi.

E ancora. Otto persone sono morte in seguito a un bombardamento vicino al quartier generale della Protezione civile a Khan Yunis, nel centro della Striscia; quattro vittime sono state causate da un raid sul campo profughi di Bureij, sempre nella zona centrale dell’enclave; due persone sono morte in un bombardamento sul quartiere Tel al-Hawa, nella città di Gaza. Dal 7 ottobre - giorno dell’attacco di Hamas a Israele - sono oltre 24.100 le vittime palestinesi.

"Gli attori umanitari hanno già descritto Gaza, dove il 60% degli alloggi e delle infrastrutture è distrutto, come un posto inabitabile, mentre Israele continua a mantenere il suo obiettivo militare di distruggere Hamas. E' necessaria una pausa umanitaria, ora. La situazione si aggrava di giorno in giorno con l'85% della popolazione che è sfollata, che spesso vive all'aperto e deve affrontare il rischio di carestie e malattie". Lo ha dichiarato il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, nel dibattito in plenaria al Parlamento europeo sulla situazione a Gaza.

La Striscia di Gaza sta affrontando “l’ombra lunga della fame”, ha affermato il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, dicendosi “profondamente turbato dalla chiara violazione del diritto internazionale umanitario a cui stiamo assistendo”, nell’enclave palestinese. Guterres ha avvertito che le Nazioni Unite e i suoi partner “non possono fornire efficacemente aiuti umanitari mentre Gaza è sotto un bombardamento così pesante, diffuso e incessante”. Ha sottolineato che la morte di 152 membri dello staff delle Nazioni Unite a Gaza dall’inizio della guerra rappresenta “la più grande perdita di vite umane nella storia della nostra organizzazione”.



Niente internet né telefono: a Gaza il più lungo blackout dall’inizio della guerra

Nella Striscia di Gaza manca l'accesso a internet da più di 96 ore. Lo ha indicato Netblocks, organizzazione che monitora la connettività internet nel mondo, secondo cui si tratta del periodo di blackout più lungo dall'inizio della guerra. In un post sul social X, Netblocks ha sostenuto che gli abitanti di Gaza "non sono in grado di contattare il mondo esterno" dal 12 gennaio.











Israele: salito a 190 il numero dei soldati uccisi a Gaza

Israele ha annunciato la morte di un altro soldato che era stato ferito in combattimento lo scorso 29 dicembre nella parte centrale di Gaza. Lo ha comunicato il portavoce militare secondo cui si tratta del riservista Noam Ashram (37 anni). Il bilancio dei soldati uccisi in battaglia, dall'avvio delle operazioni nella Striscia, è salito così a 190.



Riad: “Riconosceremo Israele se risolve la questione palestinese”

L'Arabia Saudita potrebbe riconoscere Israele come parte di un accordo più ampio dopo la risoluzione del conflitto palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan, durante un panel al World Economic Forum di Davos. Alla domanda se l'Arabia Saudita potrebbe riconoscere Israele come parte di un accordo più ampio dopo la risoluzione del conflitto palestinese, il ministro degli Esteri saudita ha risposto "certamente".

Il segretario di Stato americano Antony Blinken si accoda alle dichiarazioni di Riad e ha ribadito di nuovo che i paesi arabi non intendono impegnarsi per il futuro di Gaza se non si raggiungerà la pace con i palestinesi. "Bisogna risolvere la questione palestinese - ha detto Blinken in una intervista all'emittente Cnbc - I paesi arabi dicono: non ci impegneremo a ricostruire Gaza solo perché venga rasa al suolo di nuovo fra uno o cinque anni e poi ci chiedano di nuovo d ricostruirla".



