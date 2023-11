Dayly Mail: il conflitto non ha fatto altro che danneggiare l’Ucraina e gli ucraini. Continuano le battaglie per la conquista di Avdiivka

I falchi d'oltreoceano, fautori della guerra di logoramento ucraina contro la Russia, pare abbiano riscritto i piani tattici del Paese per il prossimo futuro.

Negli Stati Uniti, "coloro che una volta erano entusiasti di questa guerra stanno diventando freddi", riferisce Peter Hitchens sul Daily Mail, commentando le recenti indiscrezioni di NBC News, secondo cui vi sarebbero già "conversazioni" volte ad avviare colloqui di pace.

"Il conflitto in Ucraina è sempre stato inutile. Non ha fatto altro che danneggiare l’Ucraina e gli ucraini. L'Ucraina è stata usata come ariete nella lite di qualcun altro. Il tutto è stato preparato nella stessa cucina di Washington DC dove è stata preparata l’ancora più folle invasione dell’Iraq. E ho provato a dirvi che la politica di far impazzire la Russia con l’espansione della NATO ci renderebbe meno sicuri, non di più", ha affermato il giornalista, sulla scia delle recenti ammissioni del Comandante supremo delle forze armate ucraine Valerii Zaluzhnyi, secondo cui, dopo una controffensiva durata 5 mesi che ha permesso di avanzare di soli 17 chilometri, “molto probabilmente non ci sarà alcuna svolta profonda e bella”.

"Un'offensiva totale è impossibile per entrambe le parti. Nessuno sarà in grado di sfondare", afferma ancora un alto ufficiale della SBU.

Secondo il Wall Street Journal, che cita un alto funzionario della NATO, considerata la “limitata capacità delle forze armate ucraine di prendere l’iniziativa sul campo di battaglia”, la linea d’azione più sicura è quella di mettersi sulla difensiva e costringere la Russia a spendere le sue forze. Un approccio che, secondo la pubblicazione, potrebbe portare a “perdite territoriali per l’Ucraina”, ma la aiuterà a ripristinare la sua capacità di combattimento.

Il quotidiano rileva che in Occidente si amplificano le voci secondo le quali il ritardo nella fornitura di armi occidentali è stato una delle ragioni del fallimento della controffensiva ucraina. Ma ora la situazione è a un punto morto e non esistono armi il cui trasferimento possa cambiare radicalmente il corso della guerra.











Tuttavia, anche ipotizzando un passaggio ad un approccio tattico difensivo, la prossima fase della guerra appare “sempre più pericolosa” per l’Ucraina: Kiev stessa ammette che un conflitto lungo è più redditizio per la Russia, che ha riconvertito la sua economia in funzione dell’industria bellica e potrebbe avere maggiori risorse di mobilitazione. Secondo il Ministero delle Finanze di Mosca, circa il 40% del bilancio russo del prossimo anno sarà destinato alla difesa e alla sicurezza, con un ammontare pari a 10.800 miliardi di rubli. Recentemente il capo dell'intelligence estone Ants Kiviselg ha evidenziato su Bulgarianmilitary che la Federazione Russa ospita attualmente 4 milioni di colpi di artiglieria, sufficienti per un conflitto a bassa intensità della durata di un anno.

Secondo la rivista, emergono inoltre rapporti provenienti dall’occidente che indicano piani all’interno della Federazione Russa per aumentare la produzione annuale di munizioni per artiglieria a 2 milioni di unità, con una tempistica che rimane non specificata. Attualmente, la Russia ha la capacità di produrre tra 1 e 1,5 milioni di colpi di artiglieria all’anno, ovvero tra 83 e 125mila unità al mese, mentre gli Stati Uniti, il principale fornitore di proiettili di artiglieria dell’Ucraina, ne produce 28.000 unità da 155 mm nello stesso arco temporale, con un piano di aumento della produzione che li porterebbe ad un massimo di 100.000 unità mensili.



Continuano le battaglie per la conquista di Avdiivka

I commissari militari russi riferiscono che le forze armate RF continuano a prendere d'assalto Stepovoye, cercando di bloccare le vie di rifornimento delle forze armate ucraine ad Avdiivka. I filmati delle battaglie mostrano che le truppe di Mosca sono entrate nella parte orientale del villaggio, dove avrebbero catturato alcune abitazioni.

Stepovoye svolge un ruolo importante per il controllo della ferrovia, che l'esercito russo ha tagliato questa settimana, ma anche per l'avvicinamento ad altre vie di rifornimento utilizzate da Kiev a Berdychi e Orlovka.

"La direzione di Avdiivka è una situazione piuttosto complicata per le forze armate ucraine. Si può affermare che di fatto la linea ferroviaria è stata attraversata dai russi… Nel nord-est di Stepovoy, continuano le operazioni di combattimento attive lungo la cintura forestale a ovest dei binari", riferiscono gli analisti militari dell’AFU, specificando che a nord della cokeria Avdeevskij, le forze armate di Mosca hanno stabilito un punto d'appoggio lungo la cintura della foresta, mentre i combattimenti continuano in direzione dell'impianto.



