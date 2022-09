Palestina e diritti umani: a Palermo un dibattito sulla libertà d'espressione in Italia

All’evento, pensato dopo il ritiro dei due candidati PD per le frasi su Israele, ospiti Massimo D’Alema, Ali Rashid, Fausto Melluso, Nino Pellitteri e Umberto Santino



“L’otto sempre”. E’ questo il titolo dell’iniziativa organizzata giovedì scorso nella sala di Villa Filippina (Palermo) dalla Onlus palermitana “Voci nel silenzio”. L’evento è stato pensato dai membri dell’associazione e dalla comunità palestinese della città, dopo la censura esercitata nei confronti di due giovani candidati PD (Rachele Scarpa e Raffaele La Regina) alle politiche del 25 settembre da parte dei vertici del partito, delegittimati e attaccati al punto da vedersi costretti a ritirare le proprie candidature per aver espresso. in passato, giudizi sui crimini israeliani. Crimini certificati da organismi internazionali che gli stessi candidati hanno citato nei loro post. Un atteggiamento, quello del Partito Democratico, come quello di altri partiti in corsa alle elezioni, che, secondo la comunità palestinese di Palermo, hanno poco a che vedere con i principi democratici e di libertà di espressione che una forza parlamentare dovrebbe esercitare. “Qualunque posizione ed opinione su tematiche come la questione palestinese, in questa fase storica per l’Italia, è oggetto di attacchi, ricatti e censure da parte mediatica e politica”, ha ribadito la Onlus.

Per questo motivo, “Voci nel silenzio” ha dapprima lanciato una petizione e poi, in seguito, organizzato il dibattito di “L’otto sempre”. Un dibattito al quale hanno aderito una cinquantina di persone e che ha visto l’intervento di illustri relatori. Tra questi: l’On. Massimo D’Alema (collegato in streaming), giornalista, Presidente della Fondazione “Italianieuropei”, già Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli Esteri; il giornalista palestinese e già deputato On. Ali Rashid; il professore ordinario di Storia dei Paesi Arabi ed Islamistica di UNIPA Antonino Pellitteri; il direttore del Centro Impastato di Palermo Umberto Santino e il presidente di Arci Palermo Fausto Melluso.





L’On. Massimo D’Alema, giornalista, Presidente della Fondazione “Italianieuropei”, già Presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri



“La tragedia del popolo palestinese è una non notizia”

A iniziare la serata è stato Massimo D’Alema, che ha raccontato al pubblico quello che accade in Palestina quotidianamente facendo appello all’ultima pubblicazione della rivista “Italianeuropei” che riporta fonti autorevoli e super partes internazionali che si sono espressi negli ultimi due anni sulla questione come il rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani in Palestina Michael Lynk, il rapporto di Amnesty International, il rapporto i HRW, Oxfam. “Si tratta di informazioni sistematicamente censurate dai sistemi d’informazione italiani”, ha esordito D’Alema. “Il relatore Lynk, presentando il suo ultimo rapporto al consiglio dei diritti umani dell’Onu il 22 marzo di quest’anno ha affermato che ‘il dominio alieno permanente sui territori occupati e sulla sua popolazione indigena è l’antitesi del diritto umanitario internazionale’”, ha rammentato l’ex Presidente. “Negli ultimi decenni, l’inesorabile occupazione israeliana è diventata indistinguibile dall’annessione. Il professor Link considera che si possa parlare di regime di apartheid. Alcuni mesi prima egli stesso si era rivolto, in un rapporto speciale, alla comunità internazionale affinché riconosca gli insediamenti israeliani come crimini di guerra alla luce dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale”. Su questa circostanza, D’Alema ha messo l’accento su due aspetti. “l rapporto di Lynk elenca le uccisioni arbitrarie ed extra giudiziarie, le punizione collettive che rappresentano il menù quotidiano dei palestinesi. Oxfam, altra organizzazione umanitaria, ha invece recentemente trattato la situazione di Gaza dove due milioni di persone vivono intrappolate in una sorta di prigione a cielo aperto, dove non dispongono di adeguati servizi essenziali, acqua potabile e reti fognarie. Una situazione drammatica nell’incuria dell’intera comunità internazionale”, ha aggiunto l’ex ministro. “L’anno scorso sono stati uccisi 319 palestinesi (quasi tutti senza motivo) e quasi tutti disarmati”. Tra loro c’è anche Shireen Abu Aqle, “assassinata deliberatamente a freddo da un cecchino, malgrado portasse le insegne della stampa”, ha ricordato D’Alema. “Neppure l’assassinio di una collega come Shireen ha scosso l’informazione italiana, dove queste notizie non passano, non vengono date”. Secondo Massimo D’Alema “la tragedia del popolo palestinese è una non notizia”.







Adham Darawsha, palestinese, ex Assessore alla Cultura di Palermo





Soluzione ‘due popoli-due Stati’ scaduta, serve nuova leadershp

D’Alema si è espresso quindi su quale, secondo lui, sarebbe o meglio, non sarebbe, la migliore soluzione politica in Palestina. E lo ha fatto smontando, anzitutto la tanto decantata “soluzione due popoli-due Stati”. “Nella situazione reale di oggi, dopo l’annessione di Gerusalemme, 300 colonie, e quasi 700mila coloni, parlare di soluzione a due Stati appare irrisoria”, ha osservato D’Alema. “Nessun leader palestinese ha detto la verità. E la veirtà è che oggi quella prospettiva è svanita, Israele è un Stato con cittadini di serie A (gli israeliani, ndr), di serie B (i palestinesi che vivono nei territori del ’48, ndr), e serie C (i palestinesi che vivono in West Bank e a Gaza, ndr). Ci sono dei simulacri che bisognerebbe avere il coraggio di mettere in discussione, compreso quello dell’Autorità Palestinese, che tutto rappresenta tranne che un’autorità”, ha denunciato l’ex premier. “Si vagheggia uno Stato che non c’è, di cui mancano oramai le condizioni, politiche e territoriali”, ha aggiunto. “Invece si dovrebbe cercare per primo di ricostruire l’unità dei palestinesi e per secondo rilanciare una grande lotta per i diritti dei palestinesi. Quindi occorrerebbe un cambio di prospettiva, e l’intervento di una nuova giovane leadership palestinese”. Secondo l’ex ministro, infatti, “la novità la devono produrre i palestinesi e devono essere in grado di riproporsi all’attenzione dell’opinione pubblica internazionale con un nuovo pensiero e una nuova leadership”. Altrimenti, secondo D’Alema, “continueremo a vivere questa grande ingiustizia che non solo può esser riparata ma non può più essere nemmeno nominata”. A queste parole, hanno fatto eco quelle di Adham Darawsha, della comunità palestinese di Palermo ed ex assessore alla Cultura della città, che ha moderato l’appuntamento. Darawsha ha rammentato che in Italia “ci troviamo in una situazione in cui se, qualche anno fa il presidente della Repubblica, Sandro Pertini, citava il popolo palestinese e la sua lotta, andando a Beirut, visitava Sabra e Shatila, oggi abbiamo una situazione per cui se qualcuno esprime solidarietà su un post su facebook viene emarginato ed escluso”. “E’ un vulnus come democrazia e come centro-sinistra direi”, ha affermato Darawsha. Di questa posizione, D’Alema (che ha deciso di non candidarsi alle elezioni), prima di congedarsi, ha detto che il centro-sinistra “ne pagherà abbastanza amaramente”.





L'On. Ali Rashid, giornalista ed ex parlamentare





“In Italia si può criticare anche il Capo dello Stato ma non Israele”

A seguire, nel dibattito, è stato il turno di Ali Rashid, giornalista palestinese ed ex parlamentare in forze a Rifondazione Comunista. “Il sostegno ai diritti del popolo palestinese rappresentava un punto comune di un diverso percorso politico in passato”, ha rammentato Rashid. “Sia la sinistra che la DC, sulla questione dei diritti del popolo palestinese avevano un accordo”. Oggi, invece, “si assiste a una campagna elettorale caratterizza, riguardo al tema Palestina, da tre elementi”: “Salvini che dice che in caso di vittoria riconoscerà Gerusalemme quale capitale di Israele; il PD al quale viene chiesto dalla destra italiana di escludere alcuni esponenti che hanno fatto dichiarazioni definite antisemite quando non c’era nulla di antisemita; i partiti della destra italiana, eredi delle leggi razziale - anche se oggi hanno cambiato pelle - che difendono Israele e accusano di antisemitismo esponenti democratici che esprimono una loro opinione politica basata su questioni di legalità”. La cosa più grave, a detta di Rashid, è che il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, “raccoglie queste accuse e esclude dalla lista questi esponenti”. “Qui in Italia - ha puntualizzato il giornalista - si può criticare il governo, il primo ministro e spesso persino il presidente della Repubblica, ma appena viene criticata la politica israeliana, in generale, si viene accusati di antisemitismo”. “Come palestinese sono molto amareggiato e stupito”, ha affermato. “Ma secondo me dovrebbe essere una sorta di preoccupazione di tutto il popolo italiano e di tutta quella parte di popolazione attentata a questioni di democrazia e libertà: rischiamo di diventare come gli Stati Uniti, in cui alcune lobby condizionano chi viene eletto e chi no”, ha osservato Rashid. “La deriva è questa!”. “Quando noi parliamo di conflitto israelo-palestinese, non si parliamo di uno schieramento da tifo di squadra ma di una questione attinente alla difesa di elementi importanti della legalità internazionale, di immaginare orizzonti nuovi di convivenza pacifica. Questa provocazione del PD non ha trovato un adeguata risposta dall’opinione pubblica. E questo non può accadere”, ha concluso.





Il professore ordinario di Storia dei Paesi Arabi ed Islamistica di UNIPA Antonino Pellitteri





Italia-Levante, storia di un’amicizia ormai sepolta

Dopo Ali Rashid, il microfono è passato al professore Pellitteri, che ha fatto un excursus storico sulla vicinanza del mondo arabo, incluso quello palestinese, all’Italia Monarchica e della prima Repubblica. “La questione palestinese non è solo palestinese, ma del mondo arabo”, ha esordito. “Un torto che ha l’Italia è quello di avere staccato la questione palestinese dal manifesto naturale politico che è quello del Vicino Oriente, del mondo arabo e islamico in generale. Decenni fa, gli arabi guardavano molto l’Italia, la fine del partito comunista italiano, per esempio, è stato un disastro per il movimento dei lavoratori arabi e per la sinistra araba”, ha ricordato il docente (oggi in pensione). “Ma il sostegno italiano alla Palestina risale agli inizi del ‘900”. Pellitteri ha quindi riportato un aneddoto riscontrato nei documenti storici dell’archivio degli affari Esteri risalenti agli albori del secolo scorso, precedenti alla prima Guerra Mondiale. “Il ministro degli Esteri Tommaso Tittoni, liberale, nel 1904 incontrò il padre fondatore del sionismo Theodor Helrlz che era in Italia per perorare la causa di un focolare nazionale ebraico assicurato su diritto internazionale. TIttoni avrebbe risposto, secondo i documenti, ‘non se ne parla neppure’, perché gli ebrei italiani sono italiani, e in Italia non c’è una questione ebraica perché era una questione del nord Europa e non del sud Europa”. “E’ una risposta interessante - ha commentato il docente - perché nonostante l’Italia non avesse grandi interessi per il Vicino Oriente - si preparava solo alla conquista della Libia perché aveva nel mirino principalmente la Penisola Balcanica e la Grecia - Tittoni, attraverso i consoli italiani a Gerusalemme e Istanbul, capitale dell’impero ottomano, sapeva che i profughi o gli immigrati che arrivavano in territorio palestinesi erano Askenazim, cioè ebrei del nord Europa, non erano ebrei Sefarditi, cioè quelli che venivano dalla Spagna o dal mondo arabo e che si erano ben inseriti nel contesto ottomani e quindi anche nelle province arabe dell’impero ottomano”. “Questo è importante perché sarà così fino agli anni ’20, prima del fascismo”, ha spiegato Pelliteri. “Quella posizione era molto importante perché rappresentava il clima di quell’epoca. L’Italia era consapevole che la Palestina era un piccolo Paese ma con una grande storia. SI guardava alla questione palestinese come la questione araba più in generale”.

Il direttore del Centro Impastato di Palermo Umberto Santino





Il paradigma “amico-nemico” e il conformismo in Italia

A seguire, dopo i brevi interventi di alcuni candidati palermitani seduti tra il pubblico (Valentina Chinnici, Fulvio Vassallo e Antonello Cracolici che hanno ribadito la loro vicinanza alla Palestina) è stata la volta di Umberto Santino che ha ribadito come “la questione palestinese è la questione del mondo arabo”. Santino ha quindi dapprima osservato rispetto a “cosa sappiamo del mondo arabo, la scuola pubblica italiana cosa sa di questa parte di mondo? Viene a mancare l’ABC”, ha sottolineato. Il fondatore del Centro Studi Impastato ha quindi parlato, anche lui, delle dichiarazioni deo due giovani del PD che “sono state scambiate per anti-semitismo”. la vicenda ha radici lontane e non ha a che vedere con la mera scelta politica del PD. “C’è stata una mutazione antropologica, dopo l’implosione dell’Unione Sovietica, invece di fare un discorso serio su come erano andate le cose, su cos’era stato lo Stalinismo, si è buttato il bambino e si è tenuta l’acqua sporca”, ha rammentato. “Cioè si è chiusa la storia senza alcuna capacità di ripensare. Per cui se oggi Letta, di fronte a questi giovani ha quell’atteggiamento, non parlerei di errori o sorprese ma che è stata un’azione eseguita in perfetta linea con il momento che stiamo vivendo”, ha detto Santino. “Nella storia, quando si realizzano rapporti di conflittualità anche armata viene fuori quel che fino a poco tempo fa si chiamava il “maccartismo” che purtroppo un grande teorico nazista chiamava il ‘paradigma dell’amico-nemico’. Oggi il paradigma che viviamo è quello del pensiero unico”, ha osservato il relatore. “Quello dal punto di vista economico, politico e anche dello schieramento rispetto a quello che succede in Ucraina. Chiunque si stacca da questo pensiero un unico diventa l’eretico da emarginare. Per la Palestina il discorso è medesimo. Si è arrivati al punto da cancellare la possibilità di soluzione della questione palestinese dalla storia attuale e anche da quella dell’immediato futuro. Oggi il problema non è più la Palestina o il mondo arabo”, ha spiegato ancora, “ma l’occidente che sfida la Russia perché gli Stati Uniti vogliono imporre una primazia mondiale e hanno, a contrastare questa strategia, da una parte la Russia e dall’altra la Cina. Questo è il quadro geopolitico nel quale ci troviamo e in cui la realtà europea e italiana ha un ruolo assolutamente secondario”.





Il presidente dell'ARCI Palermo Fausto Melluso





Ultimo degli ospiti è stato il presidente del’Arci Palermo Fausto Melluso, che al netto “della vicenda delle due candidature all’interno del PD”, ha osservato come del tema “se n’è parlato pochissimo anche nel movimento palermitano”. Secondo Melluso ciò che è accaduto “non è un problema del Partito Democratico e dell’atteggiamento modificato nei confronti del popolo palestinese, ma credo che sia un problema complessivo”. Anche Melluso, infatti, come Umberto Santino, ha puntato il dito contro il conformismo MADE in Italy.

“Una delle caratteristiche del mondo d’oggi è un grandissimo conformismo, in cui spesso le uniche opinioni conformi sono quelle in difesa del più forte. Ma la vicenda palestinese non è l’unica ad essere sempre più negletta e trascurata, c’è anche la questione curda per esempio”, ha rammentato il presidente dell’Arci Palermo. “Viviamo in un periodo storico in cui l’ovvio diventa indicibile. Cosa fare dunque? Quello che è scomodo a questo tipo di narrazione è la realtà dei fatti, e quindi bisogna raccontarla e difenderla”, si è risposto il relatore. In questo senso, Melluso ha rammentato che “Israele ha un problema con le organizzazioni non governative: alcuni mesi fa le 6 organizzazioni palestinesi in difesa dei diritti umani (https://www.antimafiaduemila.com/home/mafie-news/309-topnews/86470-come-i-peggiori-regimi-israele-bolla-come-terroriste-ong-per-i-diritti-umani.html) più famose al mondo sono state chiuse da Israele perché creare un contesto in cui è possibile raccontare una certa storia bisogna evitare che ci siano occhi indipendenti sul terreno a poter racontare la verità dei fatti. Non ci sono scorciatoie rispetto alla nostra necessità di ripartire dalla creazione di contesti politici e dal tentativo di coinvolgere le persone sulle cause della questione palestinese, per esempio e nel tentativo di cambiare i rapporti di forza”.

Il presidente di "Voci nel Silenzio" e segretario del SUNIA Zaher Darwhish





“Rompete le catene, difendiamo la Costituzione”

Infine, a chiudere i lavori, è stato passato il microfono a Zaher Darwish, palestinese e presidente di Voci nel Silenzio, nonché segretario del SUNIA Palermo. “Giorni fa sono stato al convegno del PD al quale c’erano Enrico Letta, Caterina Chinnici e Peppe Provenzano”, ha detto. “Ho sentito il bisogno di portare la bandiera palestinese e mettermi in prima fila per ricordare a quei signori sul palco che c’è ancora un popolo oppresso privato della libertà”. Zaher Darwish ha quindi lanciato un messaggio al pubblico in sala: “Aiutateci a rompere le catene che per certi versi rappresentano dei limiti democratici anche all’interno della società italiana. Le catene non le abbiamo solo noi palestinesi ma anche di voi italiani che impediscono l’attuazione di ciò che è scritto nella Costituzione italiana. Si corre questo pericolo in questo Paese. Ecco perché abbiamo voluto fare questa iniziativa, per ribadire l’attaccamento ai valori della Costituzione. Questo è l’appello vero che vi invitiamo a sottoscrivere. Rompete le catene e fate sì che i giovani non abbiano paura di esprimere le loro posizioni”, ha concluso.

Foto © Pietro Calligaris

