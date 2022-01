Cile: chi è Gabriel Boric?

La vittoria di Gabriel Boric nelle elezioni dello scorso 19 dicembre ha ottenuto un consenso storico, 4.5 milioni di voti, superando di oltre 10 punti la scommessa presidenziale di José Antonio Kast.

Così, il prossimo governo del più giovane dei presidenti del Cile, assumerà la sfida di chiudere il processo di riforma dell'attuale Costituzione in corso dal 15 novembre del 2019.

Vedremo se la sua intensa traiettoria politica vissuta in poco più di un decennio gli permetterà di guidare il governo di transizione che permetterà il Cile di avanzare verso una nuova epoca.

Una nuova epoca caratterizzata dagli inevitabili viavai di una vita politica colma di sorprese, in mezzo alla nostalgia propria dei settori popolari cileni rispetto al periodo di governo di un uomo ineguagliabile come Salvador Allende la cui profonda impronta è rimasta impresa nell'anima della nazione cilena, da quando i prestanomi e sicari dell'impero yankee falciarono la sua vita quel terribile giorno del 11 settembre del 1973.

Oggi, con Gabriel Boric alle porte del Palazzo della Moneda, ci risulta impossibile non dare uno sguardo al passato, per ritrovare proprio lui, l'Allende militante, seminare ancora le sue idee e pensieri, e la sua gestione, con l'equanimità che lo caratterizzava, e con la saggezza che lo catapultò ai più alti seggi di una sinistra vera che fu il vero sigillo e faro di connazionali e di generazioni, fino ai giorni nostri, e che oggi cerca di essere presente in un contesto di una complessità avvilente, non tanto, semmai, per ricordare vecchi successi, bensì fondamentalmente, per preservare la memoria di un leader che offrì la propria vita ad una causa universale, era convinto che "più prima che poi, si apriranno di nuovo i grandi viali per i quali passerà l'uomo libero, per costruire una società migliore”.

Ci chiediamo, con uguale convinzione, se oggi ci troviamo di passaggio all’apertura dei grandi viali, e se veramente passerà l'uomo libero, in una terra che ha saputo e sa di dolori provocati da coloro che non conoscono altro linguaggio che quello del più rancido fascismo.

Dal trionfo di Gabriel Boric in Cile, vi sono almeno tre sentori intorno alla sua gestione del prossimo governo. La prima è di speranza, sperando in un governo di sostegno ai settori più deboli; la seconda è di quelli che aspettano che si insedi il governo per "vedere"; e terzo, quelli che non vedono in Boric niente di quello che ha promesso, ma, piuttosto, una specie di gestione socialdemocratica, vedendo in lui i tratti di un fascismo pinochetista.

Allo stesso tempo, alcuni segnalano che, almeno ha perso la destra neoliberale in Cile, espressione del governo di Sebastián Piñera e che è uscito sconfitto il fascismo di Kast, rivendicando la lotta di anni in Cile cercando benessere per tutti i settori della società.

In questo mare di ipotesi, dubbi ed argomentazioni, vogliamo fare qualche considerazione.

Come dice lo scrittore Omar Rafael García Lazo, il neoliberalismo è arrivato in America Latina della mano di Pinochet. Da allora, il Cile si è consolidato come un gran alleato degli Stati Uniti ed il migliore esempio di democrazia e crescita economica sostenuta, ovviamente, senza guardare gli effetti sociali “collaterali”.

Per decenni, il Cile ha accumulato un debito sociale che ha corso il rischio di esplodere in diverse occasioni, e a radice della rivolta di ottobre 2019, c’è stata una protesta massiva che ha scosso le fondamenta neoliberali del paese.

Nei due ultimi anni, c’è stato un braccio di ferro tra le forze progressiste e la destra che ha dato il primo segno di cambiamento nelle grandi proteste sociali che hanno dato luogo alla Convenzione Costituente (per elaborare una nuova Costituzione), comizi nei quali la destra tradizionale non ha ottenuto un buon risultato, mentre settori indipendenti, progressisti e di sinistra ottennero la maggioranza dei costituenti.

Tuttavia, niente è ancora definito. Il plebiscito che ha portato alla crisi sociale in vista dell’approvazione della Costituente, mobilitò soltanto il 50% dell'elettorato, nonostante la crisi sociale ed istituzionale che attraversa questo paese. Sebbene la partecipazione e l’esito della votazione siano state storiche, l'indifferenza potrebbe favorire lo sforzo della destra radicale.

Affermiamo che Gabriel Boric non è un bastione della sinistra latinoamericana. Vediamo perché: ha firmato, durante la cosiddetta "Concertación" verso la Costituente, le condizioni della stessa, per le tante clausole condizionanti perché potesse essere adottata nel paese.

Da deputato, fu accusato di doppia morale, poiché accusava il Venezuela di violazione di Diritti umani, e non vedeva il suo proprio Paese.

Ha azzardato parlare, alcune volte, della "dittatura in Cuba", quando nemmeno alcuni dei suoi predecessori presidenti come Lagos, Bachelet (presuntamente di sinistra), lo avevano mai fatto.

Si è definito socialdemocratico.

Nel suo primo discorso da vincitore delle elezioni, ha parlato di agire “piano piano” nella sua gestione del governo e dei possibili cambiamenti, come non volendo scomodare l'oligarchia cilena.

Quando c’è stato il golpe in Bolivia, ha taciuto e non si è espresso al riguardo.

Il suo programma di governo, non assomiglia per niente a quello di Allende, a differenza di come si pensa.

Il punto forte del Cile è il settore minerario, ed in nessun momento è stata menzionata la nazionalizzazione, da parte del presidente eletto.

L'ultima perla di Boric è che è emerso che la coalizione politica "Concertación" da lui firmata e sostenuta fu finanziata dalla NED statunitense (National Endowment for Democracy), e che anche l'organizzazione "espacio público" ricevette fondi dalla stessa, facendo parte della stessa un famigliare di Boric.

Ci sono molti dubbi e esitazioni sulle posizioni di Boric.

Al primo turno, si unì ad un gruppo eterogeneo formato dal Partito Comunista, il Frente Amplio (che comprendeva diversi partiti e movimenti di sinistra ad eccezione del Partito Socialista), e diversi gruppi ambientalisti, femministi e LGBTQ.

Ma nel secondo turno, Boric ampliò ancora di più questa coalizione, con la bandiera dell'antifascismo, con l'adesione dei socialisti, il centrosinistra del Partido por la Democracia, i democristiani ed alcune organizzazioni di centro. Sorge dunque la stessa domanda che si fa il politologo cileno Patricio Navia: quale delle due alleanze governerà, ed in quale piattaforma si baserà il governo di Boric?. Crediamo che nella seconda.

Boric ha moderato (gioca alla moderazione) la sua posizione al secondo turno, quando passò dall’accusare la coalizione politica che aveva governato il miracolo economico del Cile, la "Concertación", a cercare l'appoggio degli ex presidenti Ricardo Lagos e Michelle Bachelet. La piattaforma del secondo turno era ancora molto riformista ed includeva molte delle promesse originali modificate, ma non era più tanto radicale.

Di fronte a questi dati rivelatori, tanto i cileni, come i latinoamericani di sinistra è possibile che andranno incontro a una delusione riguardo Boric. Abbiamo detto che ci auguriamo non sia così, ma i dati sono opprimenti e tanti.

Inoltre, è significativo che i settori della destra latinoamericana e globale, pensano che Gabriel Boric non governerà come un tipico governo di sinistra latinoamericano, bensì piuttosto come un socialdemocratico europeo, alla maniera di Felipe González, il primo presidente socialista spagnolo, dopo il ritorno della democrazia nel suo paese negli anni settanta.

Sebbene le stime coincidevano nel presentare Boric come vincitore, non si aspettava che lo fosse con un margine così ampio come invece è avvenuto. Il mercato ha reagito il giorno dopo con un violento crollo della Borsa di Santiago di circa il 7,45% ed un rialzo del dollaro che non si registrava dal 2008 e che lo portò a 876 pesi cileni.

Mentre i media mettevano in risalto il record di partecipazione dell'elettorato e l’elevato numero di voti a favore di Boric, il capitalismo fa una dimostrazione di quello che è il potere reale a modo di avvertimento al governo eletto. Niente di nuovo sotto il sole, è evidente che le ampie garanzie avanzate de "Apruebo Dignidad" (Coalizione Frente Amplio e Chile Digno) all'imprenditorialità in ogni possibile occasione, ad iniziare dal suo programma di governo, non troveranno risposta nelle condizioni di governabilità, se i poteri concentrati dell'economia vedranno a rischio i loro interessi.

Il presidente eletto si è affrettato a dichiarare: "voglio dare un segnale di tranquillità che le certezze in materia economica sono importanti" riaffermando il suo pieno impegno verso "la convergenza fiscale, con gli equilibri macroeconomici, e la gradualità delle grandi riforme". La Borsa ed il dollaro recuperarono i giorni a seguire, ma ora gli occhi sono puntati sul Ministero del tesoro e delle Finanze. In ogni caso si cerca un profilo moderato per calmare gli animi della borghesia impegnata in questo tempo a portare capitali all’estero.

Non mancano dunque i precedenti a indicare che le conversazioni che hanno avuto luogo nelle ultime ore con i partiti dell'ex Concertación, così come le deliberazioni interne per definire il carattere dell'integrazione ed ultimare i dettagli dell'entrata di questi partiti nella coalizione al governo, non devono sorprendere nessuno. Così come hanno riscattato il governo di Piñera e lo hanno sostenuto fino alla fine, lo faranno ugualmente con la sinistra per 30 anni ripudiata dal popolo cileno. "Le sfide che ci troviamo a affrontare come governo entrante sono gigantesche, c'è assoluta consapevolezza, in maniera unanime, che non è sufficiente solo ‘Apruebo Dignidad’…”, ha dichiarato Giorgio Jackson, in una sorta di giustificazione per presentare in società l'alleanza politica che opera già nei fatti e che sicuramente tornerà evidente nell'integrazione del gabinetto.

Quello di Boric vuole essere un governo populista di "conciliazione delle classi", che significa la difesa dell'ordine borghese, quello che include il rispetto verso gran parte degli avanzamenti reazionari del pinochetismo, adottati dai governi de la Concertación.

Le dichiarazioni di Boric in materia internazionale si collocano nel campo dei Biden e dell'ex presidenta ed attuale alto commissario dell'ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, contro Venezuela, Nicaragua e Cuba. Il suo arrivo al governo non rappresenta l’ascesa di una forza al fronte della straordinaria insurrezione della ribellione popolare di ottobre del 2019. Al contrario, ha svolto sempre un ruolo di morigeratezza della lotta delle masse. In realtà, ha negoziato una "uscita" che ha ostacolato la caduta rivoluzionaria di Piñera entrando in campo perché finisse il suo mandato.

Cile, in realtà ha bisogno di un presidente come lo fu Allende, con un programma di governo socialista e molto vicino ai più disagiati e agli interessi della Nazione, e per quel motivo lo eliminarono. Un Allende che non aveva paura dell'impero né di essere di sinistra. Il Cile ha bisogno di un Salvador Allende. Ma, non speriamo che lo sia, non ha né la forza, né il profilo, né la elevatura per esserlo; speriamo solo che possa sostenere e permettere che la Convenzione Costituzionale porti avanti il suo lavoro, permanentemente attaccato dalla destra, e a partire da lì riuscire a realizzare veri cambiamenti strutturali di fondo, e non mascherati.



Foto © Fotografoencampana



