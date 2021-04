Iraq: attacco missilistico a base militare irachena

Nella giornata di ieri si è verificato un attacco missilistico ad una base militare irachena. A renderlo noto sono fonti di sicurezza irachene secondo cui il colpo avrebbe preso di mira una base militare aerea irachena che ospita truppe americane.

Due i missili impiegati per l'attacco, entrambi caduti nei pressi della base militare di Balad: una città di 100mila abitanti sita circa 80 km a nord di Baghdad (nel Governatorato di Salah al-Din). L'attacco non è stato finora rivendicato e, secondo i funzionari militari iracheni, non sono state riportate vittime o danni materiali significativi. Ma per Washington i responsabili sono gruppi armati iracheni filo-iraniani che hanno preso di mira le truppe statunitensi ed i diplomatici americani nel Paese.

Una domenica di Pasqua un po' a rischio, dunque, in cui mentre il mondo era impegnato tra ritualità e piccoli ed intimi festeggiamenti (vista la pandemia), in Medio Oriente è stata rasentata la crisi diplomatica.



Foto di repertorio © Wikipedia