La Russia minaccia ritorsioni. Duma di Stato: “Attaccare con siluri, affondare un paio di motovedette americane"

Il golpe militare seguito dall'aggressione militare al Venezuela si mostra astutamente complice con la precedente compagine governativa chavista. A Trump, evidentemente gli è stato suggerito di mantenere al potere, almeno temporaneamente, Delcy Rodríguez—ex vicepresidente di Maduro—come presidente ad interim del Venezuela. Una decisione quasi cinica e beffarda preceduta, secondo un reportage del New York Times e del Wall Street Journal, da una raccomandazione della CIA, che vedeva favorita la Rodríguez piuttosto che alla leader dell'opposizione María Corina Machado, in quanto controllando le forze armate e la polizia attraverso la sua rete chavista, sarebbe stata meglio posizionata per mantenere la stabilità a breve termine.

"Penso che sarebbe molto difficile per lei [Machado] essere la leader. Non ha il sostegno o il rispetto all'interno del paese", aveva commentato Trump durante la conferenza stampa, mentre l’intelligence americana avvisava che Machado—pur godendo di ampio sostegno popolare—avrebbe avuto difficoltà a controllare il governo e l'esercito venezuelani dopo decenni di dominio chavista.

In ogni caso la scelta di Rodríguez permette agli Stati Uniti di mantenere la pressione sugli uomini forti del regime. Come riportato da Reuters, l'amministrazione Trump ha avvertito il ministro dell'Interno Diosdado Cabello—noto per la sua linea dura e il controllo delle forze di sicurezza accusate di diffuse violazioni dei diritti umani—che potrebbe essere il prossimo obiettivo se non collabora. Cabello, controlla anche i potenti gruppi paramilitari chavisti noti come "colectivos".





Le pressioni di Washington su Caracas per rompere coi Brics e regalare petrolio a Washington



Secondo il New York Times, gli Stati Uniti stanno facendo pressione sul governo venezuelano ad interim affinché espella i consiglieri ufficiali di Cina, Russia, Cuba e Iran—uno degli obiettivi strategici primari dell'intera operazione.

Le sei condizioni elencate da ABC News e Reuters che il Venezuela deve soddisfare prima di poter estrarre o vendere altro petrolio sono estremamente chiare: deve espellere Cina, Russia, Iran e Cuba interrompendo ogni legame economico e strategico con questi Paesi; collaborare esclusivamente con gli Stati Uniti per la produzione di petrolio; favorire gli Stati Uniti nelle vendite, in particolare di greggio pesante; cedere agli stessi il controllo della logistica petrolifera, comprese le petroliere e le spedizioni; accettare la loro leva finanziaria e, infine, trasferire da 30 a 50 milioni di barili di petrolio sotto il controllo diretto statunitense.









Delcy Rodríguez





Il Venezuela, con le sue riserve petrolifere certificate di 303 miliardi di barili—le più grandi al mondo—rappresenta il fulcro di questa strategia. Trump ha dichiarato senza mezzi termini: "Gestiremo noi il Venezuela", promettendo che compagnie petrolifere americane avrebbero rilanciato la produzione del paese sudamericano. Ma questo controllo delle risorse energetiche venezuelane non serve solo agli interessi economici degli Stati Uniti: è un'arma strategica diretta contro Russia e Cina.

Le perdite economiche dirette per Mosca da questa aggressione sono sostanziali. La partnership petrolifera da 600 milioni di dollari tra PDVSA (la compagnia petrolifera statale venezuelana) e Rosneft, rinnovata da Maduro per ulteriori 15 anni appena settimane prima della sua caduta, è ora sotto controllo statunitense. Le cinque joint venture petrolifere russo-venezuelane che operavano nel paese sono state smantellate. Il commercio bilaterale, che aveva raggiunto 270 milioni di dollari nel 2024 con un incremento del 70% rispetto all'anno precedente, è crollato. L'accordo di partenariato strategico decennale firmato da Putin e Maduro nel maggio 2025—che prevedeva cooperazione su energia, estrazione mineraria, trasporti, telecomunicazioni e sicurezza—è ora lettera morta.





L'Attacco al Cuore dell'OPEC+ e il controllo dei prezzi che minaccia l’economia russa



Ma le implicazioni strategiche vanno ben oltre le perdite finanziarie immediate. Il Venezuela era un partner chiave della Russia nell'OPEC+, il cartello allargato che coordina la produzione petrolifera globale per stabilizzare i prezzi. L'accordo strategico Putin-Maduro del maggio 2025 prevedeva esplicitamente che i due paesi avrebbero "promosso iniziative congiunte all'interno di OPEC+, del Gas Exporting Countries Forum e di altre organizzazioni energetiche". Con il Venezuela ora sotto influenza americana, questo coordinamento è finito.

Come ha osservato l'analista Yuriy Sitenko, "strategicamente, il Cremlino è probabilmente più preoccupato per il potere di mercato che per i volumi. L'espansione dell'influenza statunitense sul petrolio venezuelano rafforzerebbe la capacità di Washington di modellare i flussi energetici globali e i prezzi, potenzialmente minando meccanismi di coordinamento come l'OPEC+, su cui anche la Russia fa affidamento per stabilizzare i suoi ricavi".









Donald Trump © Imagoeconomica





L'investitore Michael Burry, noto per aver previsto la crisi finanziaria del 2008, ha sintetizzato brutalmente la situazione in un post su Substack: "Il petrolio russo è appena diventato meno significativo nel medio e lungo termine". Se gli Stati Uniti riusciranno a rilanciare la produzione venezuelana—gli analisti stimano un potenziale incremento di 1 milione di barili al giorno nell'arco di un decennio—la quota di mercato russa subirà una contrazione significativa.





La nuova guerra dei mari. Il sequestro della petroliera russa



Nel frattempo, mercoledì gli Stati Uniti hanno sequestrato due petroliere collegate al Venezuela nell'Oceano Atlantico, una delle quali battente bandiera russa.

Un inseguimento durato settimane attraverso l'Atlantico si è concluso mercoledì mattina quando la Guardia costiera statunitense e le forze speciali militari statunitensi, munite di un mandato di sequestro giudiziario, hanno fermato la petroliera Marinera, che si era rifiutata di essere abbordata il mese scorso prima di passare alla bandiera russa, hanno affermato i funzionari.

L'operazione è stata supportata dalla Royal Air Force britannica e da una delle sue navi militari, che il Segretario alla Difesa britannico John Healey ha definito parte degli "sforzi globali per reprimere l'elusione delle sanzioni".

Con un sottomarino e altre imbarcazioni russe nelle vicinanze, il sequestro ha rischiato di provocare un ulteriore scontro diretto con la Russia, che ha condannato le azioni statunitensi in Venezuela.





Mosca reagisce, la Duma chiede rappresaglia contro le motovedette americane



Poco dopo l’annuncio, è giunta la reazione di Mosca, che accusa gli Stati Uniti di aver violato la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Il Ministero dei Trasporti russo, attraverso un messaggio pubblicato sul proprio canale Telegram, ha dichiarato:

Mosca ha poi rivolto un appello agli Stati Uniti affinché non ostacolino il rientro del personale russo imbarcato sulla Marinera. «In considerazione della presenza di cittadini russi tra l’equipaggio – si legge nella nota diplomatica – chiediamo alla parte americana di garantire loro un trattamento umano e dignitoso, rispettare i loro diritti e agevolare il rapido ritorno in patria».

Da Washington, tuttavia, il messaggio è stato di segno opposto: la portavoce della Casa Bianca, Katerine Leavitt, ha infatti dichiarato che l’equipaggio è ora soggetto a procedimenti penali.

Lo scontro si approssima a diventare totale. Il primo vicepresidente del comitato per la difesa russa, Aleksei Zhuravlev, ha suggerito che gli Stati Uniti si trovano ora in una "euforia di impunità" dopo l'arresto di Maduro e ha chiesto di dare "un colpo sulla testa” per l’arresto della petroliera, attaccando con siculi e affondando un paio di motovedette americane.

"Questa è la più ordinaria delle piraterie: la cattura di una nave civile da parte della flotta americana armata. In sostanza, è la stessa cosa di un attentato al territorio russo: dopo tutto, la petroliera stava navigando sotto la nostra bandiera nazionale”, ha dichiarato Zhuravlev.









Dmitrij Medvedev © Imagoeconomica





Nel mentre, il deputato della Duma di Stato Gurulev ha invitato a affondare le navi a Odessa e a colpire l'Europa con "Oreshnik" in risposta al sequestro di una petroliera.

Il sequestro della petroliera russa "Mariner" da parte degli americani non è un incidente isolato, ma parte della preparazione dell'Occidente a una grande guerra, ha dichiarato il deputato della Duma di Stato Andrey Gurulev. Il generale è sicuro: mentre noi cerchiamo di mantenere le apparenze, il nemico ci taglia l'ossigeno in mare e prepara un trampolino di lancio sulla terraferma. La risposta deve essere complessa e spietata.

Secondo il deputato, al pirataggio marittimo statunitense si dovrebbe rispondere in modo speculare nel Mar Nero. La Russia ha tutto il diritto di annunciare le proprie sanzioni e di filtrare severamente qualsiasi traffico verso l'Ucraina.

"Nulla ci impedisce di annunciare sanzioni contro tutte le navi che si dirigono ai porti del Mar Nero, Odessa, Nikolaev... Di fermarle, ispezionarle e, in pratica, persino affondarle, se non ci piace qualcosa", ha dichiarato Gurulev.

Ma il generale è sicuro che l'Europa stia guadagnando tempo per accumulare forze. Pertanto, per evitare una grande carneficina in futuro, è necessario agire in anticipo ora, distruggendo la logistica e la produzione del nemico con qualsiasi mezzo, fino a "Oreshnik".

"Cosa ci impedisce di lanciare attacchi, ad esempio, contro Rheinmetall, che produce munizioni per l'Ucraina? Niente. E a quel punto le munizioni si esauriranno. Abbiamo bisogno della volontà politica di bloccare tutti i canali", ha concluso il deputato.

Il vicepresidente del consiglio di sicurezza russo Dmitrij Medvedev ha definito le azioni degli Stati Uniti "pirateria statale" e "banditismo in puro stile".

Secondo Medvedev, dopo questa azione “ogni paese ha il diritto di intraprendere qualsiasi azione nei confronti delle navi e degli asset americani”.

Di fatto, si tratta di un sequestro che ci ha pericolosamente avvicinato ancora di più ad un confronto globale.



