Caso Abedini, Orsini si difende dagli attacchi: ''I media alimentano la distorsione narrativa''

Anche attorno al caso della giornalista Cecilia Sala e dell’ingegnere iraniano Mohammad Abedini, le distorsioni narrative perpetrate a mezzo stampa non sono mancate. Questa, in sostanza, è l’analisi del noto esperto di sociologia del terrorismo internazionale, Alessandro Orsini, che sul Fatto Quotidiano ha affrontato più volte una questione assai delicata come quella del caso Sala. Si tratta, infatti, di una vicenda complessa che intreccia temi di giustizia, politica internazionale, etica professionale e, soprattutto, il ruolo dei media, che in Italia ha spesso evidenziato lacune significative. Abedini è detenuto in Italia con l’accusa, avanzata dagli Stati Uniti, di essere affiliato alle Guardie della Rivoluzione Islamica, considerate un’organizzazione terroristica dagli americani ma non dalla legge italiana. Nonostante ciò - ha spiegato il professor Orsini - il governo Meloni avrebbe agito come mero esecutore degli ordini della Casa Bianca, incarcerandolo in condizioni particolarmente difficili. Abedini è stato infatti trasferito in un carcere noto per la presenza di detenuti sunniti, quello di Rossano Calabro, pieno di nemici giurati degli sciiti come lui, e ha ottenuto il diritto di comunicare con i suoi avvocati e familiari solo quando l’Iran ha iniziato a trattare una giornalista italiana in modo analogo. Da qui, l’accusa di Orsini al governo italiano di subordinare la propria sovranità agli interessi degli Stati Uniti, danneggiando la sicurezza e l’integrità del sistema giudiziario italiano. Inoltre, l’esperto di terrorismo internazionale, nonché direttore del sito d’informazione Sicurezza Internazionale, ha più volte sottolineato che la detenzione di Abedini è priva di basi legali e costituisce un abuso, poiché le prove richieste dagli Stati Uniti non sono mai state presentate alle autorità italiane.

Qui veniamo alla questione dei media e alla critica espressa da Orsini rispetto al ruolo che i principali canali di comunicazione dovrebbero avere, e quelli che, invece, decidono di attuare. “Repubblica e La Stampa - ha spiegato Orsini - dichiarano di battersi contro l’odio social che promuovono contro i critici della parte che difendono. Su X, ho definito parimenti ‘criminale’ la condotta dell’Iran contro la nostra connazionale e quella di Meloni contro l’iraniano, innocente per le leggi italiane, ma detenuto per ordine della Casa Bianca. Ho difeso la giornalista italiana specificando che è ‘ingiustamente incarcerata’ e ho iniziato a battermi per la sua scarcerazione immediata. Tuttavia, Repubblica, nell’articolo ‘Incantatrice di serpenti’ (3.01), mi attribuisce falsamente di averla attaccata e di approvare la sua detenzione. Incredibile a dirsi, la giornalista di Repubblica si smentisce da sé citando il brano in cui condanno l’Iran: ‘La verità è che l’Iran sta facendo a un’italiana innocente ciò che l’Italia sta facendo a un iraniano innocente. Con la differenza che l’Iran compie questo crimine per difendere i propri interessi nazionali, mentre il governo Meloni sta compiendo questo crimine per eseguire gli ordini di un governo straniero, la Casa Bianca’. La giornalista di Repubblica, che evidentemente non sa leggere ciò che cita, conclude così: ‘(Il professor Orsini) arriva dunque a giustificare lo Stato iraniano’. Il giorno dopo, La Stampa, nell’articolo ‘Figli Musk’, scrive falsamente che il professor Orsini ‘ha attaccato violentemente’ la giornalista italiana”. E aggiunge: “Abedini ha potuto parlare con il console, la moglie e gli avvocati soltanto quando Meloni ha saputo che l’Iran aveva iniziato a trattare una nostra connazionale con gli stessi metodi da lei usati contro Abedini. Siccome l’Italia trattava Abedini come un animale, l’Iran ha detto al governo Meloni: ‘O rispettate i diritti di Abedini o si mette male’. Messaggio per Repubblica: questo è criticare il governo, mica la giornalista italiana’. Poi, le considerazioni principali con cui Orsini ha replicato agli ultimi attacchi subiti a mezzo stampa. La prima evidenzia come alcune testate giornalistiche adottino metodologie volte a sostenere posizioni politiche filo-americane, diffamando chiunque le metta in discussione. Con la seconda, invece, ha sottolineato l’importanza per i media di mantenere un ruolo critico nei confronti del potere, visto che rinunciare a questa funzione significa compromettere le fondamenta di una società libera. “Il dovere etico-professionale di studiosi e giornalisti - scrive Orsini - è essere fedeli alla verità sostanziale dei fatti, che è evidente: l’Italia sta operando come uno Stato autoritario contro Abedini su ordine della Casa Bianca. Un’altra prova del degrado dell’informazione è l’aggettivo ‘terrorista’ o ‘presunto terrorista’ riferito all’iraniano. Abedini non è un terrorista, né dal punto di vista delle scienze sociali, né dal punto di vista delle leggi italiane. La Casa Bianca accusa Abedini di avere collaborato con il corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, un’organizzazione terroristica per gli Stati Uniti, non per l’Italia. Gli Stati Uniti impongono le loro leggi in Italia a danno della sicurezza degli italiani. Altro che sovranismo. La magistratura italiana ha disposto che Abedini stia in carcere senza sapere perché si trovi in carcere, giacché non ha mai ricevuto dagli Stati Uniti la documentazione con le accuse”.



