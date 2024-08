Zakharova: l’invasione riduce a zero le possibilità di qualsiasi trattativa. New York Times: potrebbe diventare una trappola per l’esercito ucraino



Un nuovo massiccio raid è stato condotto da Kiev in direzione del territorio russo. Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito di aver abbattuto 45 droni lanciati nella notte dall’Ucraina, 11 dei quali puntavano sulla capitale. “Questo è uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni di tutti i tempi”, ha scritto su Telegram il sindaco della capitale Sergei Sobyanin, precisando che non sono state segnalate vittime o danni materiali.

Allo stesso tempo, l'Aeronautica militare di ucraina ha comunicato che, durante la scorsa notte, le forze russe hanno lanciato tre missili e 69 droni contro il Paese. Di questi, 50 UAV sarebbero stati abbattuti in 14 diverse regioni, tra cui quella di Kiev e altri 16 intercettati grazie all'uso di tecnologie elettroniche. Inoltre, i russi hanno lanciato due missili balistici Iskander-M/KN-23 dalla regione di Voronezh e un missile guidato X-59/X-69 dalla regione di Kursk, quest'ultimo distrutto dalle difese ucraine.

Nel mentre, nella regione di Kursk, la posizione della Forze armate di Kiev si fa sempre più difficile, ma non tanto per i poco incisivi progressi territoriali.

In queste ore l'AFU sta iniziando una battaglia per un altro villaggio russo: Korenevo. Come riportato dall'esperto di analisi di dati aperti della Bild Julian Röpke, un canale Telegram russo, ha pubblicato un video in cui unità delle forze armate ucraine operano a 300 metri dall'ingresso del villaggio (a 19 km da il confine)”, sottolinea Röpke, secondo cui la perdita di questo insediamento minerà la reputazione di Vladimir Putin.

D'altra parte, il dipartimento militare di Mosca riferisce che nelle ultime 24 ore il raggruppamento di truppe “Nord”, ha sventato gli attacchi dei gruppi d'assalto ucraini in direzione dei villaggi di Komarovka, Korenevo, Malaya Loknya e Russkaya Konopelka. Durante gli scontri l'AFU avrebbe perso più di 45 combattenti uccisi e feriti, due carri armati, un M113 APC (USA) e sei veicoli corazzati da combattimento. Ma i freddi numeri delle schermaglie giornaliere dicono molto poco sul giudizio complessivo di un’offensiva che lascia quantomeno sgomenti gli analisti militari.





Zakharova: l’invasione a Kursk riduce a zero le possibilità di qualsiasi trattativa

L'idea che la leadership ucraina ambisse a delegittimare la figura di Putin tra la popolazione o fare pressione al Cremlino per costringerlo a futuri negoziati da una posizione di forza, certamente non renderà questa iniziativa celebre per la sua efficacia. Il Wall Street Journal riporta di cittadini pronti a prendere le armi contro gli ucraini, tra una marea di persone spaventate, mentre le trattative di pace sono ormai deragliate nel nulla a tempo indeterminato. Nel merito la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in una conferenza stampa ha affermato che l'attacco dell'Ucraina alla regione di Kursk riduce a priori a zero le possibilità di qualsiasi trattativa con l'attuale regime di Kiev.

"Inizialmente, i funzionari di Bankovaya Street (dove si trova l'amministrazione presidenziale ucraina) stavano parlando di un compito per rafforzare le posizioni negoziali del regime di Kiev. Nel frattempo, la domanda che apparentemente lasciano senza risposta è chi accetterà di negoziare con loro dopo le loro atrocità e il terrore contro i civili, i civili, le infrastrutture civili e le strutture pacifiche… Il tentativo dell'esercito ucraino di invadere il nostro territorio annulla a priori la possibilità di qualsiasi trattativa con la giunta dei banditi", ha sottolineato Zakharova in una conferenza stampa, citata dalla Tass.











Gli analisti militari scettici sulla mossa militare ucraina

Nel mentre, secondo Marina Miron, analista militare del King’s College di Londra, anche il tentativo costringere Mosca a spostare dai siti chiave in Donbass le sue truppe sono clamorosamente falliti: “alcune (truppe - ndr) sono state richiamate, ma non dai punti critici per gli ucraini. Mentre gli ucraini hanno i loro migliori uomini impegnati nel Kursk, su un terreno strategicamente non importante, i russi avanzano a Torec’k, Pokrovsk, Chasov Yar, ci sono movimenti minori a Kharkiv. Kursk non ha importanza strategica, gli ucraini non possono avanzare per una serie di ragioni, tra cui la logistica. E, militarmente parlando, ha più senso per i russi tenere gli ucraini sul terreno nel Kursk (contenerli in un campo strategicamente insignificante), e distruggere lì artiglieria, droni, armamenti occidentali e le truppe più addestrate, piuttosto che lasciare che l’Ucraina ritenti una nuova controffensiva e altri avanzamenti in Donbas", afferma l'analista in un'intervista tenuta al Fatto Quotidiano.

A questo proposito, nella repubblica popolare di Donetsk, il Ministero della Difesa russo ha annunciato la conquista del villaggio di Zhelannoye, a cinque chilometri a sud-ovest di Progress, una città che fa parte della grande testa di ponte di Ocheretinsk per l'attacco a Novogrodovka, Mirnograd, Selidovo, Kurakhovo.

Il canale Deep State che lavora per la Direzione principale dell'intelligence del Ministero della Difesa dell'Ucraina riferisce anche di una situazione difficile a New York, pur precisando che i russi, a dispetto degli annunci trionfali, non controllano ancora totalmente il villaggio.

Secondo il New York Times, due settimane dopo l'attacco a sorpresa di Kiev, le truppe russe si sono riprese dallo shock iniziale e stanno cercando di sfruttare la guerra in corso a proprio vantaggio sul campo di battaglia. La linea del fronte rafforzata nella regione russa di Kursk è diventata la base per la fase successiva di una battaglia con alta posta in gioco politica per entrambe le parti.

“Militarmente, dal punto di vista russo, la mossa di Kiev ha anche creato la possibilità di indebolire ulteriormente le forze limitate dell’Ucraina e di ottenere guadagni su altri settori del fronte. Ciò potrebbe trasformare una vittoria politica a breve termine del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una sconfitta strategica”, dicono gli analisti militari russi. L’operazione di Kursk, inizialmente salutata come un brillante attacco militare, potrebbe dunque diventare una trappola per l’esercito ucraino.

"L'invasione di Kursk non ha fatto altro che espandere e continuare una guerra di logoramento in cui la Russia ha un vantaggio in termini di risorse", ha aggiunto Vasily Kashin, politologo della Scuola superiore di economia statale di Mosca che studia le conseguenze politiche della guerra russa.

Tra le opzioni per i generali russi, dicono gli analisti, c’è quella di mettere insieme una nuova forza schiacciante per distruggere la testa di ponte ucraina nella regione di Kursk, oppure quella di sfruttare i vantaggi dell’aria e dell’artiglieria per forzare gradualmente una ritirata.

In precedenza, un comandante di brigata di artiglieria nell’Ucraina orientale aveva dichiarato al Financial Times che parte del motivo dell’avanzata russa nel Donetsk, era stato lo spostamento delle sue scarse risorse verso nord per favorire l’offensiva. A causa di questo cambio tattico le sue truppe sono tornate a razionare i proiettili per la prima volta da quando il Congresso aveva bloccato gli aiuti statunitensi all’Ucraina.

“Le nostre unità vengono ritirate da lì, lasciando intere linee del fronte a sé stesse, non vengono aggiunte munizioni, i russi attraversano fortificazioni vuote. In tali circostanze, l’occupazione di Pokrovsk è una questione del prossimo futuro e Toretsk sta finendo i suoi ultimi giorni. Sembra che stiamo regalando la regione di Donetsk", ha denunciato Maryana Bezuglaya, vice capo del comitato di difesa della Rada.

Oltre alle munizioni che sono state dirottate per l’offensiva, Kiev ha anche spostato più di 10.000 soldati, tra cui molte delle sue forze aviotrasportate d’élite e brigate meccanizzate, dalle regioni di Donetsk e Kharkiv, dove sono in corso le battaglie più feroci, secondo i funzionari coinvolti nell’operazione.

