Carabinieri sequestrano beni per 230mila euro nel tarantino

Beni per un valore totale di circa 230 mila euro sono stati confiscati dai Carabinieri ad un pregiudicato del Tarantino già condannato per associazione per delinquere di tipo mafioso. I Carabinieri hanno applicato una misura di prevenzione patrimoniale emessa dalla Sezione Penale del Tribunale di Taranto su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia di Lecce. L'uomo apparterrebbe a un clan operante nella parte ovest del Tarantino, clan dedito alla commissione di numerosi reati tra i quali omicidio, estorsione, sequestro di persona e traffico di sostanze stupefacenti. La confisca è stata disposta dall'autorità giudiziaria in base al Codice Antimafia. I beni confiscati sono stati individuati dopo indagini economico-patrimoniali condotte dall'Arma ed estese anche al nucleo familiare dell'uomo. È stata verificata, spiegano i Carabinieri, "una notevole sproporzione tra i beni a loro riconducibili e i redditi dichiarati. I beni confiscati, infatti, sono terreni agricoli ed in particolare agrumeti, sui quali era stata costruita una villa di grandi dimensioni con piscina".



Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica