Estorsione a Bari: arrestato presunto affiliato al clan Strisciuglio

I carabinieri della compagnia di Bari-San Paolo, grazie all'attività di osservazione di alcuni agenti in borghese e all'installazione di alcune telecamere nascoste, hanno potuto documentare in diretta la richiesta estorsiva avanzata al titolare di un supermercato del quartiere omonimo da parte di un presunto affiliato al clan Strisciuglio, Michele Ruta, un pregiudicato 54enne, arrestato poi in flagranza dai militari per estorsione aggravata dal metodo mafioso.

L'uomo, intimidendo la vittima sfruttando la sua creatura criminale, sarebbe riuscito a farsi consegnare 1.500 euro all'interno di una busta.

I carabinieri hanno quindi seguito all'uscita del negozio l'estorsore, procedendo al suo controllo una volta salito a bordo di un'auto, condotta da un'altra persona, tra l'altro, sprovvista di patente di guida. Dopo aver recuperato l'importo estorto, i carabinieri hanno arrestato l'uomo, estendendo il controllo al conducente del veicolo, trovato con in tasca due involucri di denaro in contante, per un totale di ulteriori 2.700 euro, la cui provenienza è in corso di accertamento.

L'indagine è stata coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari. L'operazione è stata condotta a seguito degli approfondimenti di una precedente attività investigativa condotta dai carabinieri della compagnia, nel corso della quale era emersa l'estorsione sistematica ai danni di un supermercato del quartiere ad opera di esponenti del clan Strisciuglio, secondo modalità già ricostruite dai militari e che hanno portato, in passato, all'arresto di altri esponenti dell'organizzazione. Al termine dell'operazione, l'esecutore materiale dell'estorsione, è stato portato nel carcere di Bari, mentre per il complice, denunciato per ricettazione, proseguono gli accertamenti volti a risalire alla provenienza della somma in suo possesso.