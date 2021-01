Mafia, deceduto il primo testimone di giustizia che denunciò cosca foggiana

È morto in una località segreta della Liguria, il testimone di giustizia che nel 1992 denunciò di aver assistito all'omicidio di un imprenditore edile avvenuto a Foggia, dando il via alla prima inchiesta sulla Mafia foggiana. L'uomo aveva 58 anni. Quando ne aveva 28 si presentò negli uffici della questura di Foggia e quella denuncia permise di arrivare a identificare gli esecutori materiali e i mandati dell'omicidio, condannati all'ergastolo della Corte di Assise d'Appello di Bari nel 1999. Da quel giorno il testimone fu posto sotto protezione e trasferito in una località segreta. La sua storia ispirò il film 'Il testimone' con Raul Bova.