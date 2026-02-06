Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Cookie Policy
amtv dx logo

Procuratore capo di Bari: la mafia pugliese ha assunto dimensioni internazionali

Dettagli

Non è corretto affermare che la criminalità organizzata pugliese operi solo in ambito locale. Essa agisce su scala più ampia, grazie al traffico di stupefacenti, agli investimenti e ai collegamenti con flussi sia internazionali che nazionali. Si pensi agli accordi tra la mafia albanese e i clan foggiani e baresi, inclusi quelli legati ad Altamura vicino a Bari. Oppure alle alleanze per il traffico di stupefacenti con i sudamericani, a titolo esemplificativo. Ma soprattutto, per esempio, agli investimenti realizzati dalla mafia foggiana anche al Nord” ha affermato Roberto Rossi, procuratore capo di Bari, in un’intervista a Klaus Davi per il talk KlausCondicio trasmesso su Youtube. 

Foto © Imagoeconomica 

ARTICOLI CORRELATI 

Separazione carriere, Di Matteo: riforme come questa sono manna dal cielo per i mafiosi 

Di Matteo: “Per anni abbiamo venduto armi al governo terrorista israeliano”

Di Matteo smaschera la riforma: ''Separare le carriere significa piegare la giustizia al potere''

Di Matteo: riforma è rivalsa nei confronti della magistratura 

''Una riforma contro la magistratura'': Di Matteo avverte sui rischi della separazione delle carriere 

TAGS:

Ti potrebbe interessare...

ANTIMAFIADuemila
Associazione Culturale Falcone e Borsellino
Via Molino I°, 1824 - 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) - P. iva 01734340449
Testata giornalistica iscritta presso il Tribunale di Fermo n.032000 del 15/03/2000
Privacy e Cookie policy

Stock Photos provided by our partner Depositphotos