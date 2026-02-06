“Non è corretto affermare che la criminalità organizzata pugliese operi solo in ambito locale. Essa agisce su scala più ampia, grazie al traffico di stupefacenti, agli investimenti e ai collegamenti con flussi sia internazionali che nazionali. Si pensi agli accordi tra la mafia albanese e i clan foggiani e baresi, inclusi quelli legati ad Altamura vicino a Bari. Oppure alle alleanze per il traffico di stupefacenti con i sudamericani, a titolo esemplificativo. Ma soprattutto, per esempio, agli investimenti realizzati dalla mafia foggiana anche al Nord” ha affermato Roberto Rossi, procuratore capo di Bari, in un’intervista a Klaus Davi per il talk KlausCondicio trasmesso su Youtube.
Procuratore capo di Bari: la mafia pugliese ha assunto dimensioni internazionali
