Foggia: smantellata rete di narcotraffico. Ventiquattro arresti

Ventiquattro persone, di cui 19 sono state portate in carcere e 5 agli arresti domiciliari.

I reati contestati sono traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Una delle 24 persone indagate e arrestate questa mattina si trovava a San'Elpidio a Mare (Fermo).

È questo il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Foggia aperta a maggio 2024 e conclusa ad aprile 2025: si parla di cittadini - tra i 23 e i 61 anni - di nazionalità italiana, albanese, georgiana e rumena, attivi, oltre che in provincia di Foggia, anche a Rieti, in Emilia Romagna e nel basso Molise.

Il punto nevralgico sarebbe un 36enne albanese che avrebbe acquistato all'ingrosso - tramite canali di connazionali radicati nel Nord-Italia - lo droga (cocaina pura al 96%) per poi rivenderla sul mercato. In tutto lo spaccio avrebbe fruttato circa 200mila euro al mese.

Particolarmente interessanti sono i modi che gli indagati avrebbero usato per eludere gli inquirenti: occultamento della Droga in auto fornite di doppi-fondi, l'utilizzo di criptofonini ed il trasferimento dei proventi - destinati in Albania - attraverso il ricorso ad autisti di pullman di linea e ad autotrasportatori compiacenti.



Foto © Imagoeconomica



