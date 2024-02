Camorra: sequestro beni da 1,5 mln ad affiliato clan Belforte

Agenti della Divisione Anticrimine di Caserta e del Servizio Centrale Anticrimine hanno eseguito un decreto di sequestro di beni emesso dalla Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (presidente Casella, estensore Balato), su proposta formulata dal Questore di Caserta, nei confronti di un uomo già condannato in via definitiva dalla Corte di Appello di Napoli per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento all'immigrazione clandestina e ritenuto socialmente pericoloso per la sua affiliazione a un'associazione a delinquere di stampo mafioso, il clan Belforte, attivo nel comune di Marcianise e territori limitrofi. Sigilli a due unità immobiliari, quattro società con annessi beni strumentali, diversi rapporti finanziari e bancari, auto e un'imbarcazione per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di euro, asset patrimoniale e finanziario nella sua disponibilità diretta ed indiretta (tramite i suoi familiari. La ricostruzione del suo patrimonio è stata fatta acquisendo documentazione riferita all'ultimo ventennio, tra cui i contratti di compravendita di beni, di quote societarie, nonché numerosi altri atti pubblici che hanno interessato nel tempo l'intero suo nucleo familiare. Durante la fase di esecuzione del provvedimento, hanno collaborato l'unità cinofila anti valuta della Guardia di Finanza, nonché del servizio veterinario dell'Asl di Caserta.



Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica