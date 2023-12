Camorra: arrestato nel napoletano Giuseppe Vangone

Lo hanno trovato a casa, dove aveva anche armi e droga. Giuseppe Vangone, 31enne di Boscotrecase, è accusato dell'omicidio di Antonio Morione, ucciso il 23 dicembre del 2021 nella sua pescheria in seguito ad una rapina nel negozio. L'arrestato è figlio del ras dell'omonimo clan Giovanni Antonio Vangone. Quella sera quattro rapinatori si presentarono al "Il delfino", in via Giovanni Della Rocca a Boscoreale. Il rapinatore che si sarebbe da li a poco trasformato in killer, puntò la pistola al volto sia della figlia che della nuora del pescivendolo, due ragazze entrambe minorenni che stavano lavorando in pescheria con lui. Per i carabinieri e la Procura, era fondato il pericolo di fuga di Vangone. Per questo, nonostante il rigetto della custodia cautelare da parte del gip e in attesa di una pronuncia della Cassazione dopo un primo provvedimento al Riesame, si è proceduto al fermo del presunto omicida. Ora finito in carcere a Napoli.



Fonte: Agi



Foto © Imagoeconomica