Raid con spari in aria a Napoli, indagini su fibrillazione dei clan

Ancora una 'stesa' a Napoli, e in un quartiere ad alta fibrillazione di camorra, Ponticelli. Alle 4 di questa mattina i carabinieri sono intervenuti in via Ulisse Prota Giurleo dopo una segnalazione di esplosione di colpi d'arma da fuoco. In strada rinvenuta una decina di bossoli calibro 9. Il raid in moto con spari in aria non ha prodotto danni nè feriti. Indagini a tutto campo dei militari dell'arma per chiarire dinamica e matrice dell'ennesimo atto teso a dimostrare il controllo del territorio da parte di un gruppo criminale.



Foto © Imagoeconomica