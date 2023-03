A Napoli una scuola dedicata alla memoria di Giancarlo Siani

Nel quartiere di Pianura, area occidentale di Napoli dove negli ultimi mesi si assiste a una ripresa dell'attività criminale, da oggi c'è una scuola intitolata a Giancarlo Siani, giovane giornalista ucciso dalla camorra nel 1985 proprio per il suo lavoro d'inchiesta per fare luce sui traffici della criminalità organizzata. Sull'ingresso della scuola 'Don Giustino Russolillo' da oggi c'è anche l'intitolazione del plesso alla memoria di Giancarlo Siani. "Oggi lasciamo qui per sempre un pezzetto di Giancarlo - ha detto il fratello, Paolo Siani - intitolare una scuola alle vittime innocenti della camorra ha un'importanza enorme perché si racconta la mafia dalla parte degli sconfitti e ricordo bene quanto intitolare una scuola a una vittima della camorra fosse difficile venti anni fa. Oggi invece segniamo un punto a nostro favore grazie al lavoro che in questi anni è stato portato avanti. Queste azioni sono importanti non solo a Napoli, ma anche lontano da qui perché ci consentono di raccontare Giancarlo e il suo giornalismo d'inchiesta". Sul piazzale della scuola i piccoli alunni della materna e delle elementari hanno mostrato tantissimi cartelli colorati nel ricordo di Giancarlo Siani e hanno sventolato bandierine di carta su cui è stato raffigurato il volto del giovane giornalista. "Intitolare una scuola a Giancarlo - ha sottolineato l'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano - e farlo in questo territorio significa lanciare un messaggio chiaro e forte: le idee delle persone possono e devono essere trasmesse ai nostri bambini". E proprio in questa direzione va l'impegno del 'neonato' plesso Siani. "Questo è un territorio estremamente delicato - ha sottolineato la dirigente scolastica, Mariaroberta Gregorini - che ha bisogno di speranza e ne hanno bisogno soprattutto i nostri ragazzi che devono poter credere nei sogni. Dedicare la nostra scuola a Giancarlo Siani significa credere nella verità e nella legalità, valori che si costruiscono sui banchi di scuola e con la sinergia con le famiglie. Da oggi vogliamo urlare a gran voce al quartiere: costruiamo insieme il futuro nel solco della legalità". Alla cerimonia, tra gli altri, hanno partecipato l'assessore alla Sicurezza del Comune, Antonio De Iesu, e i rappresentanti di Libera.