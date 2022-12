Camorra: estorsione e incendi ad agenzia funebre, 2 arresti a clan

Due arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso nel Napoletano dove i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due persone che lo scorso dicembre avrebbero minacciato e dato fuoco all'ingresso di un'agenzia funebre per costringere il titolare a pagare 10mila euro. Secondo i magistrati di Napoli agivano per agevolare il clan Longobardi-Beneduce.



Foto © Imagoeconomica