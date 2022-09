Don Patriciello: ''Camorra, Mafia e 'Ndrangheta stanno veramente alzando la testa''

"In questi tempi così difficili, di crisi, credo che camorra, mafia, 'Ndrangheta stanno veramente alzando la testa perché c'è un bisogno incredibile, la gente è in grandi difficoltà. E così l'usura si espande e lo fa in maniera forte, non solo a livello individuale ma anche e soprattutto a livello imprenditoriale date le pesanti difficoltà causate dalla pandemia prima e dalla crisi generale ora. Le piccole imprese, le piccole fabbriche, ricchezza del territorio, non riuscendo ad andare avanti fanno ricorso alla camorra e a prestiti usurai". Lo ha detto all'Adnkronos Don Maurizio Patriciello, parroco da sempre in prima linea nella 'terra di nessuno' che è il Parco Verde a Caivano (Napoli), prete simbolo della Terra dei fuochi in merito al fenomeno dell'usura. "È necessario assolutamente fare qualcosa di importante a tutti i livelli per andare incontro alle famiglie, - ha sottolineato Don Patriciello - ma anche alle piccole imprese a quelle che è l'economia del territorio che sta soffrendo tantissimo. C'è un giovane qui che con tantissimi sacrifici aveva aperto un piccolo negozio di alimentari, aveva una grande voglia di lavorare, non si risparmiava ma alla fine ha dovuto chiudere con tantissimi debiti e veramente ora non sa cosa fare". “È triste, difficile vedere questi giovani di buona volontà, lavoratori, persone oneste che vogliono rimanere sul territorio, nella propria terra ma che non riescono perché nessuno li aiuta e tanti vanno via da questo territorio e noi perdiamo una grandissima ricchezza e questo non dovrebbe accadere", ha concluso Don Patriciello.



Fonte: Adnkronos



Foto © Deb Photo



