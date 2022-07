Camorra: duplice omicidio a Napoli, sottoposto a fermo l'uomo che si è costituito

E' stato sottoposto a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Napoli, il 37enne che ieri si è costituito per il duplice omicidio di Carlo Esposito, 29 anni, e Antimo Imperatore, 55 anni, uccisi in via Eugenio Montale nel quartiere Ponticelli. Antonio Pipolo, 37 anni, ritenuto contiguo al clan camorristico De Martino-De Micco, si è presentato ieri pomeriggio in Procura attribuendosi la responsabilità del duplice omicidio ed è stato a lungo ascoltato dagli investigatori, fino all'esecuzione del fermo in tarda serata. Anche una delle due vittime, Esposito, è ritenuto dagli inquirenti un esponente di spicco del clan De Martino-De Micco, il che alimenta la pista della faida interna al clan. L'altra persona uccisa, Imperatore, era invece ritenuta estranea a dinamiche criminali e probabilmente si trovava nell'abitazione dove è avvenuto l'agguato per svolgere piccoli lavori di manutenzione.



Foto © Imagoeconomica