Pg di Napoli: ''Don Patriciello non va lasciato solo''

"Don Maurizio non va lasciato solo". Lo ha detto Luigi Riello, procuratore generale di Napoli, che stamattina si è recato in visita nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel Parco Verde di Caivano (Napoli), per incontrare il parroco don Maurizio Patriciello di recente oggetto di minacce. "Noi rappresentanti dello Stato e voi comunità - ha detto ai presenti il procuratore generale - dobbiamo insieme dimostrare di essere al suo fianco, facendoci vedere. Più siamo e meglio è. Sono qui per dire che chi tocca don Maurizio, tocca anche me". Alla fine dell'incontro, don Patriciello ha consegnato al magistrato un crocefisso "come gesto di protezione per ogni bene".



Foto © Imagoeconomica



