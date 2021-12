Camorra: 24 indagati per soldi delle coop sociali ai Casalesi

In tutto sono 24 gli indagati - otto dei quali sono persone giuridiche - per un giro di soldi che secondo la Dda sarebbero finiti nelle casse del clan dei Casalesi passando attraverso aziende riconducibili secondo gli investigati a Eufrasia Del Vecchio, detta Esia, sorella di Carlo, boss degli Schiavone. Ieri la Squadra Mobile ha eseguito numerose perquisizioni con sequestro di computer, documenti e telefoni cellulari. Nell'indagine sono al vaglio degli inquirenti anche centoquaranta società, due Asl, quella di Caserta e di Napoli, scuole e onlus nei comuni di Teano, Sparanise, Caserta, Pomigliano d'Arco, Frattamaggiore e Afragola e milioni di euro di fondi pubblici erogati alle coop assistenziali per i minori.

Tra i soggetti coinvolti ci sono l'ex senatore Vincenzo Nespoli, il sindaco di Sparanise Salvatore Martiello, un ex assessore del Comune di Caserta, Maria Giovanna Sparago.



Foto © Imagoeconomica