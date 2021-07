Evasione aggravata dal metodo mafioso, arrestato

Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione generale e controllo del territorio predisposti dal Questore di Avellino, gli Agenti della Squadra Mobile nella decorsa notte all’esito di mirate indagini attivate a seguito di qualificata segnalazione hanno tratto in arresto in una struttura ricettiva di Santo Stefano del Sole (AV), un 57enne della Provincia di Salerno con diversi precedenti, principalmente per reati contro il patrimonio (rapina, ricettazione, estorsione, ecc.) e destinatario di ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Napoli per l’espiazione della pena di anni tre e mesi 8 di reclusione, in quanto condannato in via definitiva per il reato di procurata evasione, aggravata dal metodo mafioso. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Avellino per l’espiazione della pena.



