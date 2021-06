Camorra: altra 'stesa' in quartiere Pianura a Napoli

Tredici bossoli calibro 9x21 sono stati trovati lungo via Torricelli, nel complesso di case popolari a Pianura, quartiere occidentale di Napoli. Si tratta del quarto episodio di raid armati con spari in aria in poco più di due mesi nell'area. Il motivo delle ricorrenti 'stese' è legato al controllo delle piazze di droga e soprattutto delle estorsioni tra il gruppo Carillo e i Calone-Loffredo che hanno la loro roccaforte in via Torricelli. L'intimidazione segue il ferimento di Antonio Carillo, nipote dei Pesce, che è anche imparentato con Legnante, soprannominato 'o talebano; di Lorenzo junior Rossetti, vicino a Carillo, nipote del boss detenuto Giuseppe Marfella, 'o percuoco; e altre due recenti dimostrazioni di forza, un'altra 'stesa' in via Torricelli e una sparatoria con inseguimento, nel centro storico del rione popolare.