Camorra: in auto con pistole cariche, arresti nel Napoletano

Due persone, considerate vicine al clan Verde, sono state arrestate dai carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in flagranza di reato per detenzione illegale di arma comune da sparo e munizionamento. Antonio Arena, alias "o' suricill", 43enne, e Fabrizio Petito, 25enne, sono stati infatti intercettati a bordo di un'auto allo svincolo del comune di Lusciano: perquisiti, sono stati trovati in possesso di una pistola semiautomatica, marca Bernardelli, calibro 22 lr, completa di caricatore contenente 9 proiettili, risultata provento di furto in Lombardia. Il clan "Verde" è operante soprattutto a Sant'Antimo e comuni limitrofi.



Foto © Imagoeconomica