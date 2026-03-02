Camorra: agguato a Napoli, la vittima è parente di un boss

Omicidio questa mattina a San Giovanni a Teduccio (Napoli). A cadere sotto i colpi d’arma da fuoco è Salvatore De Marco, 34 anni. L’uomo non aveva precedenti di camorra ma era legato da parentela a un elemento di spicco del clan Rinaldi. La dinamica fa pensare a un agguato studiato nei minimi dettagli con l'uomo che, dopo aver parcheggiato la propria auto, è stato avvicinato da un'altra auto da cui hanno fatto fuoco i killer, probabilmente due persone. Diversi i colpi di pistola esplosi a poca distanza da una scuola sita nel raggio di circa 100 metri. Sull'episodio indaga la Squadra Mobile della Questura di Napoli.



Foto © Imagoeconomica

