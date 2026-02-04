Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’uso del sito stesso. Per i dettagli o per disattivare i cookie consulta la nostra cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque link del sito acconsenti all’uso dei cookie.
Sequestro da 5 milioni di euro a un imprenditore siciliano ritenuto vicino ai Casalesi

Dettagli

La Dia ha ricostruito un ampio sistema di riciclaggio attivo dal 2010 tra immobili e società in diverse regioni italiane

Attraverso un’operazione condotta dalla Direzione investigativa antimafia, in collaborazione con le Fiamme Gialle di Firenze e su disposizione del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Perugia, è stato possibile eseguire un sequestro e una confisca per un valore complessivo di circa cinque milioni di euro nei confronti di un imprenditore. Gli investigatori ritengono che l’uomo, un 62enne di origini siciliane e attualmente detenuto, sia vicino al clan di Camorra dei Casalesi.

Infatti, stando a quanto ricostruito dalla Dia, l’imprenditore siciliano avrebbe svolto un ruolo chiave nell’agevolare il riciclaggio dei proventi illeciti del clan, noto per il suo epicentro nell’area di Caserta, in Campania. Proprio grazie al ruolo dell’imprenditore, il clan partenopeo avrebbe potuto riciclare ingenti proventi di denaro di natura illecita, anche attraverso una fitta rete di attività economiche. Non a caso, le indagini hanno ricostruito una strategia di accumulazione sistematica avviata almeno dal 2010, con ingenti investimenti soprattutto nel settore immobiliare e distribuiti in diverse regioni italiane: un volume di affari particolarmente elevato e sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dall’imprenditore.

La confisca ha così interessato quote societarie, immobili e disponibilità finanziarie riconducibili a nove aziende operative tra Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, incluso un fabbricato residenziale in costruzione nel messinese.

Fonte: La Sicilia

Foto © Imagoeconomica 

