Camorra: capo del clan Tammaro-Rea-Veneruso comandava dal carcere

I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli nei confronti di sei indagati per associazione a delinquere di stampo mafioso, detenzione e porto illegali di arma da sparo, e tentate estorsioni aggravate al metodo mafioso. I sei, per gli inquirenti, hanno agito per favorire il gruppo criminale Tammaro-Rea-Veneruso, attivo a Casalnuovo, nel napoletano. Il capo dell'organizzazione, tra i destinatari del provvedimento restrittivo, documenta l'indagine, ha continuato a impartire direttive agli affiliati dal carcere. 

