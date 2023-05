Donna uccisa in Calabria: Dda di Catanzaro acquisisce l'inchiesta

La Dda di Catanzaro ha acquisito il fascicolo dell'inchiesta che era stata aperta dalla Procura della Repubblica di Castrovillari sull'omicidio di Antonella Lopardo, la quarantanovenne uccisa nella tarda serata di martedì scorso a "Sibari" di Cassano allo Ionio da due persone, armate una di mitra kalashnikov e l'altra di una pistola calibro 9, il cui obiettivo era il marito della donna, Salvatore Maritato, di 53 anni, presunto esponente della cosca Forastefano della ‘Ndrangheta. L'acquisizione del fascicolo è stata motivata dalla natura sicuramente mafiosa dell'omicidio, il cui movente sarebbe da ricercare in una vendetta nei confronti di Maritato per questioni che i carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza, che stanno svolgendo le indagini, stanno tentando di accertare. Intanto oggi pomeriggio, nell'ospedale di Rossano, il medico legale, Vannio Vercillo, e il perito, Luca Chianelli, effettueranno l'esame autoptico e la perizia balistica sul corpo di Antonella Lopardo.



Fonte: Ansa



Foto © Imagoeconomica



ARTICOLI CORRELATI



'Ndrangheta. Orrore in Calabria, donna crivellata a colpi di kalashnikov, killer cercavano il marito