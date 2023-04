'Ndrangheta, questore Crotone: ''Non voltatevi dall'altra parte''

"Cittadini non voltatevi dall'altra parte, denunciate alle autorità ogni forma di illegalità o prevaricazione proveniente sia dalla criminalità organizzata che da quella comune. In questo territorio serve una presa coscienza collettiva, i buoni propositi non bastano, più". Lo ha detto il questore di Crotone, Marco Giambra (in foto), nel corso della cerimonia per il 171 anniversario della Polizia di Stato celebrata in piazza della Resistenza. "Prendete esempio dalla Sicilia - ha aggiunto Giambra - che si è ribellata contro il racket e la prepotenza mafiosa. Qui la criminalità organizzata prospera attraverso il traffico di droga, le estorsioni e l'usura. Qui c'è molto da fare, la magistratura, le forze di polizia, le istituzioni fanno grandi sforzi, profondono attività di contrasto alla 'Ndrangheta con azioni concrete ma è necessario che scenda in campo anche la società civile. Auspico - ha concluso il questore di Crotone - che questa riflessione possa permettere al territorio di trovare la forza per ribellarsi alla criminalità organizzata affinché si possa dare svolta alla lotta alla 'Ndrangheta".



Fonte: Agi