Morto in carcere il boss di 'Ndrangheta Mario Serpa

Il boss della storica omonima banda di Paola, Mario Sepa, è morto in circostanze non note presso il carcere di Parma. Aveva 69 anni.

Il capo mafia era detenuto sin dal 1983 perché condannato all’ergastolo. Era riuscito ad ottenere i primi benefici e nel 2006 la semilibertà per poter lavorare, poi revocata dopo la più recente inchiesta antimafia “Tela del Ragno”. Nel 2012 è stato infatti accusato di aver ricostituito il clan paolano. La sua scalata criminale ha preso il via dopo l’uccisione del padre per una vendetta trasversale nel 1979. All’epoca aveva 26 anni. La sua banda aveva ucciso decine di persone in quei terribili anni ’80, tra cui innocenti che si erano rifiutati di pagare la tangente.