Questore di Catanzaro, Pnrr: ''Squadra contro mafia per tenere alta la guardia''

"C'è una squadra investigativa di altissimo livello, con una magistratura inquirente che è in grado di incidere sui reticoli mafiosi e 'ndranghetisti e quindi di tenere alta la guardia in vista di nuovi investimenti". Lo ha detto il Questore di Catanzaro Maurizio Agricola parlando del rischio delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia in vista dell'arrivo delle risorse e del Pnrr, in occasione delle celebrazioni per il 170esimo anniversario della fondazione della polizia di Stato. "E' un momento celebrativo - ha detto - che arriva dopo due anni di pandemia, quindi è un momento di incontro e di avvicinamento alla cittadinanza per la quale la Polizia si spende quotidianamente seguendo il motto 'esserci sempre', esserci sempre per e a favore della cittadinanza non solo nella lotta alla criminalità organizzata ma anche nel soccorso contro i reati di natura predatoria che tanto incidono sulla vivibilità della popolazione". Due le iniziative organizzate a Catanzaro, alla presenza del prefetto Maria Teresa Cucinotta: la deposizione di una corona d'alloro in omaggio ai poliziotti vittime del dovere davanti la lapide allocata al Centro polifunzionale della Questura e successivamente una cerimonia commemorativa al Teatro Politeama alla quale hanno partecipato le massime autorità del territorio e numerose scuole. Il questore ha fatto un bilancio dei primi sei mesi di permanenza a Catanzaro: "Un periodo breve ma già molto costruttivo perché ho potuto conoscere le varie e articolate realtà della provincia: la mia prima impressione è estremamente positiva, con le istituzioni c'è un rapporto corale e di squadra. Due anni di pandemia - ha poi aggiunto - hanno inciso sul tessuto economico e sociale del Paese e quindi anche sulle persone, ma noi ci siamo stati sempre, anche in questi momenti, cercando di assicurare quella coesione sociale che è fondamentale anche per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici".



