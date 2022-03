Droga: intercettato un carico indirizzato a un locale ''bastardo'' della 'Ndrangheta

Gli agenti della Polizia Nazionale spagnola hanno intercettato un carico di 56 chili di hashish che, nascosto in un camper, sarebbe stato trasportato da Malaga in Italia. La droga era nascosta sotto il pavimento, all'interno di alcuni armadietti, e distribuita in 279 pacchi a forma di palla. I detenuti sono tre, uno dei quali figlio di uno storico esponente della ‘Ndrangheta e capo di un ufficio locale di Torino considerato "bastardo”, ossia non ancora riconosciuto ufficialmente dall’organizzazione “Madre”. I due veicoli sono stati intercettati dagli agenti durante un controllo della polizia a Malaga. In un primo sopralluogo, gli agenti di polizia hanno osservato che alcune delle coperture che davano accesso ai vari scomparti del camper presentavano segni di manomissione, rilevando scomparti sigillati con silicone appena posizionato.



Foto: it.depositphotos.com



